Polpharma – jeśli nie „Metaxa”, to Milija Bogicević

Mindaugas Budzinauskas wciąż rozważa propozycję Kinga Szczecin, a w Starogardzie szykują się na ewentualność, gdyby litewski trener odszedł z klubu.

Polpharma jest przygotowana na każdą decyzję dotychczasowego trenera – kontrakt z Mindaugasem Budzinauskasem, który po dobrym sezonie wprowadził zespół do play-off, jest uzgodniony. Ale nie jest podpisany, ponieważ Litwin wciąż rozważa odejście do Szczecina.

King, po zwolnieniu Marka Łukomskiego, od kilku tygodni szuka trenera – wśród kandydatów byli m.in. Mike Taylor czy Piotr Ignatowicz, ale właściciel klubu Krzysztof Król ostatnio skłania się najbardziej właśnie ku „Metaxie”.

Jeśli Budzinauskas przyjmie ofertę Kinga, w Polpharmie zastąpi go Milija Bogicević – doskonale znany w Polsce, a szczególnie ceniony w Starogardzie Serb. W 2010 roku Bogicević poprowadził „Kociewskie Diabły” do historycznego trzeciego miejsca w PLK.

Serb ostatnio prowadził Dinamo Bukareszt, ale zwolniony został już na początku kończącego się sezonu. Wcześniej Bogicević trenował m.in. Polski Cukier Toruń, Anwil Włocławek, PBG Basket Poznań czy Znicz Jarosław.

ŁC

