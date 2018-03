Polpharma lepsza od Asseco – wielki koncert Marcina Fliegera

Aż 35 punktów i 8 asyst zanotował kapitan drużyny ze Starogardu. Polpharma, dzięki doskonałej końcówce, przełamała serię porażek, pokonując Asseco Gdynia 106:82

Polpharma już oficjalnie rozstała się z Joe Thomassonem i grała ostatnio tak źle (porażka z Legią…), że wydawała się łatwym celem dla – będącego dla odmiany na fali – Asseco. Takie wrażenie można też było mieć jeszcze w końcówce 3 kwarty, gdy gdynianie dogonili i przegonili gospodarzy – prowadzili 68:67 po jednej z trójek Jakuba Garbacza.

Skończyło się jednak eksplozją i fajerwerkami ze strony Polpharmy, która w ostatniej kwarcie rozbiła Asseco aż 35:14! Szalał zwłaszcza Marcin Flieger, który zagrał swój być może najlepszy mecz w długiej karierze w PLK. 34-letni rzucający gospodarzy zdobył w meczu 35 punktów i miał 8 asyst, trafił fantastyczne 8/10 z dystansu!

Różnicę w Polpharmie pod koszem robił też Milan Milovanović, który cwaniactwem ogrywał Dariusza Wykę czy Mikołaja Witlińskiego. W mecz serbski środkowy zanotował ładne double-double z 17 punktami i 13 zbiórkami.

Długo wydawało się, że nagłówki medialnych relacji znów zgarnie Jakub Garbacz, który zagrał kolejny świetny mecz. Tym razem zdobył 24 punkty, trafił 6 trójek. Miał też niestety akcję godną Shaqtin’ A Fool – nie trafił dwutaktu na pusty kosz w bardzo ważnym momencie. Krzysztof Szubarga zdobył 25 punktów i miał 5 asyst, momentami niemal w pojedynkę ciągnął zespół, ale w końcówce i on nie trafiał.

