Polpharma na fali – GTK ograne w Gliwicach

Dobra obrona i bardzo szybkie tempo w ataku – Polpharma odparła pościg GTK i wygrała w Gliwicach 85:82. „Kociewskie Diabły” rozpoczynają sezon od optymistycznego bilansu 3-1.

Pierwsza połowa do gra, jakiej chciała Polpharma. Szybko grający w ataku i wysoko naciskający w obronie goście ze Starogardu skutecznie narzucili swój styl. Prowadzili po pierwszej kwarcie 26:17, a do przerwy 41:29, zdobywając niemal wszystkie punkty spod kosza – po kontratakach lub akcjach dwójkowych.

GTK w pierwszej połowie w grze utrzymał Myles Mack (23 pkt., 6 zbiórek, 9 asyst), długo wygrywający rywalizację z Justinem Bibbinsem.

Zaraz po przerwie kilka dobrych akcji pokazał Daniel Gołębiowski (11 pkt.) i zrobiło się nawet już 38:56. Wtedy jednak to gliwiczanie wreszcie zaczęli narzucać swoje pomysły na grę. Wreszcie przekonali się do podań pod obręcz dla Demonte Dodda, który dominował fizycznie w pomalowanym i zdobył 10 pkt. w kwarcie. Gdy 8 punktów z rzędu zanotował Piotr Robak, GTK zbliżyło się na 50:56.

Poprawiona obrona gospodarzy i indywidualne akcje Macka spowodowały, że GTK zaczęło wręcz przejmować mecz. Na początku 4. kwarty z trafieniami włączył się także Riley LaChance i było już nawet 68:64 dla gospodarzy.

Na końcówkę to jednak Polpharma zachowała więcej sił, a zmęczeni pogonią gospodarze, przestali trafiać nawet łatwe rzuty. Kilka razy rywalizację pod kosze wygrał Adam Kemp, dwie trójki z rzędu trafił Tre Bussey i goście odzyskali kilkupunktową przewagę. GTK miało jeszcze ostatnią szansę, ale LaChance nie trafił rzutu za 3 punkty, który mógł dać dogrywkę.

Polpharma zaczyna sezon od optymistycznego 3-1, a w następnej kolejce gra u siebie z AZS Koszalin. Udany początek sezonu drużyny Artura Gronka. GTK Gliwce ma bilans 2-2.

