Polpharma nie odpuszcza – ważna wygrana w Krośnie

Koszykarze Mindaugasa Budzinauskasa zagrali bardzo dobry mecz i pewnie pokonali na wyjeździe Miasto Szkła 85:74. Gospodarze stracili głowę, Dawid Bręk wrzucił nawet piłkę do własnego kosza.

W niedzielę Polpharma przegrała u siebie bardzo ważny mecz z Dąbrową Górniczą, ale nie złożyła broni i nadal walczy o play-off – w środę tylko w pierwszej kwarcie chwilowo odstawała od rywali, Miasto Szkła prowadziło w 8. minucie 22:15.

Wtedy jednak goście zrobili zryw 14:0. A zaczęło się m.in. od tej akcji Dawida Bręka, która przejdzie do historii wpadek koszykarzy PLK:

Dawid Bręk zdobył właśnie dożywotnie MVP Shaqtin i #kolorowejarmaki. Najłatwiejsze punkty Polpharmy w tym sezonie. #plkpl pic.twitter.com/sBuTnw2lgf — Bartosz Bielecki (@bart__92) April 5, 2017

Drugą i trzecią kwartę Polpharma wygrała w sumie 50:26, Miasto Szkła straciło szansę na wygraną, choć w czwartej kwarcie jeszcze walczyło. Gospodarze popełniali jednak dużo strat, które koszykarze ze Starogardu łatwo wykorzystywali. Sporo przechwytów zaliczali Anthony Miles i Uros Mirković, skutecznie pod tablicami grali Łukasz Diduszko i Thomas Davis.

Najskuteczniejszym graczem Polpharmy był Miles, który zdobył 21 punktów, Marcin Flieger dodał 19.

Pełne statystyki z meczu – TUTAJ.

