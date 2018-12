Polpharma szybsza od wiatru – Trefl ograny w derbach

Na Kociewiu wciąż radośnie – Polpharma gra szybko, Justin Bibbins jest nie do zatrzymania, a ekipa Artura Gronka rzuca 100 pkt. Tym razem na tarczy ze Starogardu Gdańskiego wraca Trefl Sopot – w niedzielę było 100:90 dla gospodarzy.

Słynąca w tym sezonie z ofensywy Polpharma zaczęła mecz dość powolnie – od przegrywania 2:10. Jednak gdy piąty bieg wrzucił Justin Bibbins, strata zaczęła błyskawicznie topnieć i już w połowie I kwarty na tablicy wyników pojawił się remis 16:16. Sopocianie tradycyjnie dużo grali pod kosz, starając się wykorzystywać przewagę Pawła Leończyka (9 pkt w I kwarcie).

Na początku drugiej kwarty Trefl dostał niespodziewane ciosy od swoich byłych juniorów – trójki trafili Adam Brenk oraz Paweł Dzierżak i Polpharma prowadziła 31:24. Trefl jednak nie poddał się i głównie dzięki świetnej grze Milana Milovanovica (12 pkt w II kwarcie) gra znów się wyrównała. Po kontrze zakończonej efektownym wsadem serbskiego środkowego goście prowadzili nawet 43:39, ale końcówka pierwszej połowy znów należała do szybszych gospodarzy (50:47).

Drugą połowę Polpharma postanowiła zacząć już w swoim stylu – po szybkich pięciu punktach zwiększyli przewagę do 8 oczek. Trefl znów próbował gonić – tym razem głównie za sprawą Vernona Taylora. Starogardzianie byli już jednak w swoim rytmie – kolejne świetne zawody rozgrywał Justin Bibbins (26 pkt, 7 as.) – nie do zatrzymania przez żadnego z obrońców z Sopotu. Ważny był też nacisk gospodarzy na rozgrywających Trefla, który spowolniał ich akcje i wymusił parę strat.

W IV kwarcie goście szybko złapali faule – po technicznym dla Łukasza Kolendy i niesportowym Iana Bakera Trefl posypał się nie pierwszy raz w tym sezonie. Wynik sopocianom próbował uratować właśnie młodszy Kolenda, ale nawet jego świetna skuteczność w IV kwarcie (4×3) nie wystarczyła – Trefl nie wytrzymał tempa narzuconego przez drużynę ze Starogardu.

Polpharma wygrała 100:90 i mając 7-3 zbliżyła się do czołówki, natomiast Trefl – przy wygranej AZS Koszalin – z bilansem 1-9 samodzielnie zasiadł na ostatnim miejscu w tabeli.

Michał Świderski, Starogard Gdański

