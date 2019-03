Polpharma waleczna, Arka z gwiazdami

Polpharma z Justinem Bibbinsem grała ostatnio słabo. Polpharma bez Justina Bibbinsa pokazała w meczu z liderem serce, jak nigdy w tym sezonie, i była bliska sprawienia w Gdyni sensacji. Ostatecznie po szalonej końcówce Jamesa Florence’a wygrała Arka – 86:80.

Mimo dość długiej listy kontuzjowanych w Arce gdynianie i tak w starciu z Polpharmą byli ogromnym faworytem. Ta już od jakiegoś czasu nie przypomina drużyny, która w pierwszej rundzie w Starogardzie stworzyła świetne widowisko właśnie z drużyną trenera Przemysława Frasunkiewicza.

Tyle teorii – w praktyce wyglądało to nieco inaczej. Debiutujący w tym sezonie w pierwszej piątce Polpharmy Paweł Dzierżak miał wprawdzie spore problemy z nadążaniem nad Jamesem Florencem, ale już Michael Hicks ochoczo korzystał z danej mu szansy. W ataku gospodarzy brylowali jednak Florence i Dulkys, wszystko przebiegało więc w pierwszej kwarcie zgodnie z planem.

W drugiej części gry mecz stopniowo się jednak wyrównywał, a tuż przed przerwą Polpharma zaczęła wręcz przeważać. Goście najpierw świetnie poradzili sobie bez klasycznego rozgrywającego, potem coraz pewniej zaczął grać Dzierżak (8 asyst, kilka bardzo efektownych) i do przerwy podopieczni trenera Artura Gronka prowadzili w Gdyni 43:41.

Gospodarzom dość mocno przeszkodził jednak brak zdrowej czwórki w składzie i eksperymenty z niską piątką (bez żadnego podkoszowego) sprawiły, że na tablicach dominowała Polpharma (50:38).

I jeśli kibice w Gdyni spodziewali się, że to wszystko, na co stać było gości, to z tego błędu szybko wyprowadził ich Hicks, trafiając dwie trójki z rzędu. I już praktycznie do końca ten mecz toczył się wg jednego schematu: Polpharma ciułała punkt za punktem, Arka nie mogła jej dogonić. Aż do samej końcówki, która znów okazała się czasem dla kandydatów na MVP.

Na 3 minuty przed końcem ciężar gry wziął na siebie James Florence. Po jego 9 punktach z rzędu na 101 sekund do końca był już remis (77:77). Po chwili za 3 trafił jeszcze Tre Bussey, ale jak się potem okazało, były to ostatnie punkty gości, którym wyraźnie zabrakło sił i zimnej krwi.

Z kolei swój koncert grał Florence, który w czwartej kwarcie zdobył 18 punktów z 31 drużyny, dobijając ostatecznie do 29.

Polpharmie oczywiście należą się ogromne brawa za walkę z najmocniejszym kadrowo w lidze zespołem. Jednak za serce punktów w tabeli nie dodają, a w tym meczu – jakkolwiek brutalnie by to nie zabrzmiało – wygrały gwiazdy za większe pieniądze.

Michał Świderski, Gdynia

