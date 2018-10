Polpharma zaczyna z impetem – Krosno bardzo mizerne

Pełna dominacja gospodarzy w Starogardzie Gdańskim. Polpharma wygrała z Miastem Szkła Krosna aż 105:77, a jej liderem był Amerykanin Tre Bussey.

Oba zespoły nastawiły się na ofensywną wymianę ciosów, ale Miasto Szkła Krosno jedynie w pierwszej kwarcie było w stanie oddawać ciosy tak skutecznie, jak gospodarze. Obie drużyny w dużym stopniu zależą od Amerykanów, ale Polpharma miała do tego znacznie większe wsparcie polskich graczy oraz była lepiej poustawianym zespołem.

Najlepszym graczem niedzielnego meczu w Starogardzie był Tre Bussey. Amerykański rzucający PSG miał 21 punktów, 3 zbiórki, 3 asysty i 3 przechwyty, trafił dobre 4/6 z dystansu. Jego kolega na obwodzie, Justin Bibbins, dołożył 19 punktów i 4 asysty.

Zgodnie z przypuszczaniami, jeśli chodzi o Polaków, liderem był, nowy w Polpharmie, Kacper Młynarski (14 pkt., 5 zbiórek). Po kilka dobrych akcji pokazali też Daniel Gołębiowski i Paweł Dzierżak.

Miasto Szkła w całym meczu trafiło zaledwie 37 % rzutów z gry. Najwięcej (16) zdobył Jabarie Hinds. Kilka efektownych zagrań pokazał Maciej Bojanowski. Oczekiwany debiut Adriana Boguckiego nie wypadł okazale – młody środkowy w 15 minut miał 3 punkty i 6 zbiórek, ale też trzeba zauważyć, że dostał od drużyny tylko 1 rzut z gry.

Inne debiut – trenera Artura Gronka w Starogardzie – wypadł zatem bardzo pozytywnie. Miasto Szkła wyglądało zaś bardzo mizernie, na poziomie zbliżonym do tego, co pokazała Spójnia Stargard w sobotę.

