Polpharma zdobywa Krosno – spóźniony szturm Szkła

Goście prowadzili wyraźnie przez cały mecz, ale w końcówce musieli jeszcze drżeć o wynik. Polpharma wygrała w Krośnie z Miastem Szkła 78:71 i pozostaje w grze o playoff.

Goście ze Starogardu wygrywali kolejne kwarty, ale Miasto Szkła nie poddało się i potrafiło w ostatniej kwarcie zbliżyć się na odległość 3 punktów, na 2 minuty przed końcem meczu – po kolejnych dobrych akcjach JayVaughna Pinstona. Nerwowa końcówka należała jednak do dobrze broniącej Polpharmy, a kluczowe wolne trafiał Thomas Davis.

Dla wygranych najwięcej punktów zdobył Joe Thomasson (16), który miał też 6 asyst. Dobry mecz, szczególnie w pierwszej połowie zagrał Jakub Schenk, który miał 13 punktów i także 6 asyst. Polpharma w meczu trafiła doskonałe 52% (13/25) rzutów z dystansu. Sam Aleksandar Radukić trafił 4/7.

W zespole Miasta Szkła waleczny Pinkston zanotował 24 punkty i 9 zbiórek. Jakov Mustapić zdobył aż 17 punktów do przerwy, ale potem nie powiększył już dorobku.

Z bilansem 13-11 Polpharma wciąż jest jednym z kandydatów do zajęcia miejsca w czołowej ósemce, dającej awans do playoff. Miasto Szkła (8-16) najprawdopodobniej w obecnym sezonie w lidze wyprzedzi tylko Legię.

