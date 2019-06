Michael Hicks trafił aż 5 razy z dystansu, a Polska pokonała Grecję 21:11 w meczu otwarcia turnieju eliminacyjnego do Mistrzostw Europy w Rydze. Dziś o godz. 19. gramy jeszcze ze Szwajcarią.

Grecja to mniej znany team na arenie 3×3. Jak się okazało, rywale potrafili zaproponować głównie twardą, wręcz brutalną grę. Po wyrównanych pierwszych minutach (przegrywaliśmy 4:6), Polska przejęła jednak pełną kontrolę nad meczem, głównie dzięki dobrej w formie w rzutach za 2 punkty.

Michael Hicks raz jeszcze poprowadził nasz zespół do wygranej, zdobył 13 z 21 punktów drużyny, trafił aż 5 razy za 2 punkty. Pod koniec meczu miał pretensje do Greków o brzydkie faule, po ostatnim gwizdku było trochę szarpaniny i nieładnych gestów.

Dobrą formę pokazał też Przemysław Zamojski (3 trafienia z dystansu) i Polacy zanotowali spokojną wygraną 21:11 na dobre 2 minuty przed upływem regulaminowego czasu.

Punkty dla Polski: Hicks 13, Zamojski 8, Pawłowski 0, Sroka 0.

W sobotę o godz. 19 gramy ze Szwajcarią, w niedzielę o 12.15 z Macedonią Północną. Do dalszych gier wychodzi tylko zwycięzca grupy. Transmisje można za darmo oglądać na kanale FIBA 3×3 w YouTube TUTAJ >>

