Polska armada atakuje – pięciu naszych w Hiszpanii!

Wyobrażaliście to sobie kilka lat temu? Pięciu Polaków w najsilniejszej lidze Europy – ACB w najbliższym sezonie będziemy oglądać z zapartym tchem!

To są buty LeBrona Jamesa – możesz je mieć! >>

Adam Waczyński jest w Hiszpanii od trzech lat, Mateusz Ponitka, Michał Michalak i Przemysław Karnowski właśnie do niego dołączyli, w przypadku Tomasza Gielo czekamy już tylko na potwierdzenie nowego kontraktu. W ACB zagra w sezonie 2017/18 aż pięciu Polaków.

A kto wie – może nawet sześciu lub więcej, jeśli szansę znów dostanie 17-letni Andrzej Pluta (Betis Sewilla) lub w ACB zadebiutuje jego rówieśnik Aleksander Balcerowski (Herbalife Gran Canaria).

To sytuacja bez precedensu – w Hiszpanii grały już gwiazdy reprezentacji (Adam Wójcik, Maciej Lampe, Michał Ignerski), ale nigdy nie było tam tak wielu Polaków jednocześnie.

Czym to tłumaczyć? Pewnie trochę exodusem gwiazd ACB do NBA, trochę finansową atrakcyjnością ligi chińskiej, ale przede wszystkim – stałymi postępami naszych największych talentów z ostatnich lat, którzy potrafili nie tylko wyjechać zagranicę, ale też udowodnić swoją wartość. A to pomaga podpisać umowy z agencjami, które są skuteczne w zawieraniu umów w najlepszych ligach.

Piątka reprezentantów, która jest w ACB, trafiła tam różnymi drogami – amerykańską (Gielo, Karnowski), europejską (Ponitka) i polską (Waczyński, Michalak). Warto też zauważyć, że poza „Wacą” pozostała czwórka to trzon wicemistrzów świata do lat 17 z 2010 roku. W różnym tempie, ale każdy z nich rozwinął się tak, że sięgnęli po niego Hiszpanie.

I teraz czekamy na terminarz, by zobaczyć, kiedy Unicaja spotka się z Iberostarem, a MoraBanc z Tecynocontą – „polskich” spotkań będzie aż 20, a przecież do tego dochodzą rywalizacje z Realem czy Barceloną. No i jeszcze europejskie puchary, w których zagrają Unicaja (Euroliga), Iberostar (Liga Mistrzów) i MoraBanc (EuroCup).

Piękna sprawa!

ŁC

To są buty LeBrona Jamesa – możesz je mieć! >>

[FICHAJE] Le damos la bienvenida a…

🤪🇵🇱💪¡Dale al play! https://t.co/zbIP6XBFLr — Iberostar Tenerife (@CB1939Canarias) July 27, 2017