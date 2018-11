Polska dziś z Holandią o zwycięstwo – transmisja od godz. 19.35!

W czwartek reprezentacja Polski zagra w Den Bosch z Holandią w meczu kwalifikacyjnym do Mistrzostw Świata. Wciąż mamy szanse awansować na koszykarski mundial i ten mecz trzeba bezapelacyjnie wygrać!

Oficjalne produkty reprezentacji Polski – tylko w Sklepie Koszykarza >>

Pokonanie Chorwacji w poprzednim okienku reprezentacyjnym spowodowało, że znów otworzyła się szansa awansu ma mistrzostwa, które w 2019 roku zostaną rozegrane w Chinach. A przed nami być może najważniejsze mecze kadry na przestrzeni ostatnich lat (tabela grupy poniżej).

Na mecz Polski (bilans 4-4) z Holandią (3-5) udało się zgromadzić silny skład – z Chin przyjechał Maciej Lampe, są grający w silnych europejskich klubach Adam Waczyński, Mateusz Ponitka i Aj Slaughter, do drużyny wraca Łukasz Koszarek.

Transmisja meczu z Holandią dziś (czwartek) w TVP Sport i sport.tvp.pl od 19:35. Mecz z Włochami w niedzielę, 2 grudnia, o godz. 20.00.

Skład reprezentacji Polski na mecze z Holandią i Włochami:

1. Aaron Cel, silny skrzydłowy, Polski Cukier Toruń

2. Karol Gruszecki, rzucający/niski skrzydłowy, Polski Cukier Toruń

3. Adam Hrycaniuk, środkowy, Stelmet Enea BC Zielona Góra

4. Łukasz Kolenda, rozgrywający, Trefl Sopot

5. Łukasz Koszarek, rozgrywający, Stelmet Enea BC Zielona Góra

6. Maciej Lampe, środkowy, Jilin Notheast Tigers (Chiny)

7. Michał Nowakowski, silny skrzydłowy, BM Slam Stal Ostrów Wlkp.

8. Mateusz Ponitka, rzucający/niski skrzydłowy, Lokomotiw Kubań Krasnodar (Rosja)

9. AJ Slaughter, rozgrywający, ASVEL Lyon-Villeurbanne (Francja)

10. Michał Sokołowski, rzucający/niski skrzydłowy, Stelmet Enea BC Zielona Góra

11. Krzysztof Sulima, silny skrzydłowy/środkowy, Polski Cukier Toruń

12. Adam Waczyński, rzucający/niski skrzydłowy, Unicaja Malaga (Hiszpania)

Do Mistrzostw Świata w Chinach zakwalifikują się po trzy najlepsze drużyny w grupie (łącznie 12 zespołów z Europy).