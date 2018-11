Polska gromi Holandię – siatka aż płonęła!

Koncert gry w ataku i pełna dominacja przez cały mecz. Polska bardzo pewnie wygrała na wyjeździe z Holandią 105:78 i podtrzymała szanse na awans do Mistrzostw Świata. Aaron Cel trafił 6 razy z dystansu.

To była jedna z najlepszych połów reprezentacji Polski w ostatnich latach. Najlepszym podsumowaniem ofensywnego koncertu naszej reprezentacji było – niemal nieprawdopodobne – 70 % z gry całego zespołu do przerwy.

Zaczęliśmy od 2 trafień z dystansu Adama Waczyńskiego, potem z trójkami (4/4 do przerwy) dołączył Aaron Cel. Dobra obrona nie pozwalała Holendrom zbliżyć się do kosza. Prowadziliśmy 11:2. Mimo kilku niewymuszonych strat, który pozwoliły przebudzić się rywalom, po 10 minutach było 27:18 dla Polski.

Nasz doskonały atak nie zwolnił także w drugiej kwarcie. Do Cela i Waczyńskiego dołączyli Maciej Lampe i AJ Slaugher, którzy ogrywali w indywidualnych akcjach Holendrów, pokazując umiejętności na najwyższym europejskim poziomie. W 15 minucie było już 40:23!

Pierwszą połowę Polska wygrała 53:37, a na koncie mieliśmy już 9 celnych rzutów za 3 punkty.

Druga połowa to spokojna kontrola sytuacji na boisku w wykonaniu naszej reprezentacji. Jeśli nawet, wyraźnie słabsi, Holendrzy zdobywali po kilka punktów z rzędu, zawsze potrafiliśmy skutecznie odpowiadać. Kolejnymi skutecznymi akcjami popisywał się – grający najlepszy w karierze mecz reprezentacyjny – Aaron Cel.

Po 30 minutach było bezpieczne 79:61 dla Polski, w 4. kwarcie łatwo utrzymaliśmy przewagę, a trener Mike Taylor dał szansę na debiut w kadrze Michałowi Nowakowskiemu, zagrał też Łukasz Kolenda.

W całym meczu trafiliśmy doskonałe 59% rzutów z gry. Wpadło łącznie 16 trójek (na 31 prób. 51%). Aaron Cel zdobył 20 punktów, trafił 6/7 dystansu. Świetny występ zaliczył też Maciej Lampe – miał 17 punktów, 7 zbiórek i 4 asysty.

Po tym efektownym zwycięstwie Polska ma bilans 5-4 i podtrzymuje szanse na awans do Mistrzostw Świata w Chinach. Następny mecz już w niedzielę o godz. 20 (TVP Sport), na własnym parkiecie zagramy z Włochami, rywal będzie znacznie bardziej wymagający.

Tomasz Sobiech

