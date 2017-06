Polska kadra szeroka, ale pod koszem może być wąsko

Znaki zapytania są przy Macieju Lampem, Aleksandrze Czyżu i Przemysławie Karnowskim. Jeśli któregoś z nich na EuroBaskecie zabraknie, będziemy mieli kłopoty.

W gronie 24 powołanych nie znajdziemy zaskoczeń, jeśli pamiętamy, że Mike Taylor jest zwolennikiem kontynuacji pracy ze sprawdzonymi ludźmi oraz że lubi stawiać na tych, którzy mają „europejskie” warunki fizyczne. Stąd w kadrze obecność Szymona Szewczyka, Roberta Skibniewskiego, Daniela Szymkiewicza czy Tomasza Gielo, a nie dobrych w ostatnim sezonie Krzysztofa Sulimy, Kamila Łączyńskiego, Krzysztofa Szubargi czy Mateusza Kostrzewskiego.

Nowe nazwiska są właściwie tylko dwa – Andy Mazurczak i Mathieu Wojciechowski. Obu oglądał w minionym sezonie sztab szkoleniowy, obaj występowali już w reprezentacjach (Mazurczak w B, Wojciechowski w młodzieżówce). Jest prawdopodobne, że obaj pojawią się na zgrupowaniu w Wałbrzychu, gdzie stawi się 16 z 24 powołanych.

Ciężko spodziewać się natomiast, że będą w tym gronie Filip Matczak i Bartosz Diduszko – na ich pozycjach jest tłok, a obecność na EuroBaskecie Mateusza Ponitki, Adama Waczyńskiego czy Przemysława Zamojskiego jest niepodważalna. A nad Matczakiem i Diduszką są jeszcze Michał Sokołowski i Michał Michalak.

Zdecydowanie więcej znaków zapytania jest pod koszem – w pełnej gotowości wśród pewniaków do gry na EuroBaskecie są właściwie tylko Damian Kulig, Adam Hrycaniuk i Aaron Cel. Nie wiadomo czy, kiedy i w jakiej formie przyjadą na zgrupowanie Maciej Lampe, Przemysław Karnowski i Aleksander Czyż.

Pierwszy jest po operacji biodra i do gry miał być gotowy na koniec sierpnia, czyli właściwie na początek EuroBasketu. Rehabilitacja idzie lepiej niż zakładano, Lampe może być gotowy wcześniej. Ale wciąż – kiedy będzie mógł trenować i grać na 100 proc i w jakiej będzie formie?

Karnowski lata wzdłuż i wszerz USA, gdzie prezentuje się na treningach w kolejnych klubach NBA. Szykuje się też do gry w Lidze Letniej, a to oznacza, że na początku zgrupowania też go nie będzie. Na EuroBaskecie ma być na 100 proc., jednak też nie ma pewności, co do stanu jego gotowości.

Rehabilitację kończy Czyż, ale w tym momencie uniwersalny podkoszowy też nie jest jeszcze w 100 proc. zdrowy. A akurat w jego przypadku pełna sprawność fizyczna jest konieczna, bo Czyż bazuje przecież na wyskoku, dynamice i szybkości. To dzięki nim może bić się pod koszami.

Nie wiadomo też, co z Olejniczakiem, który nie przyjechał na kadrę B, bo musiał realizować program szkolny na uczelni. Poza tym akurat ten gracz byłby w kadrze niemal zupełnym debiutantem – rok temu spędził tylko kilka dni na zgrupowaniu po powrocie z mistrzostw Europy do lat 20.

Szeroka kadra koszykarzy 2017:

Rozgrywający:

Łukasz Koszarek (Stelmet BC Zielona Góra)

Andy Mazurczak (Enosi Kalathosfairisis Kavalas, Grecja)

Robert Skibniewski (King Szczecin)

A.J. Slaughter (SIG Strasbourg, Francja)

Daniel Szymkiewicz (Rosa Radom)

Rzucający:

Filip Matczak (Stelmet BC Zielona Góra)

Michał Michalak (PGE Turów Zgorzelec)

Mateusz Ponitka (Pinar Karsiyaka Izmir, Turcja)

Przemysław Zamojski (Stelmet BC Zielona Góra)

Niscy skrzydłowi:

Bartosz Diduszko (Polski Cukier Toruń)

Karol Gruszecki (Stelmet BC Zielona Góra)

Michał Sokołowski (Rosa Radom)

Adam Waczyński (Unicaja Malaga, Hiszpania)

Silni skrzydłowi:

Aaron Cel (Gravelines Dunkierka, Francja)

Aleksander Czyż (JuveCaserta, Włochy)

Tomasz Gielo (Joventut Badalona, Hiszpania)

Jarosław Mokros (Stelmet BC Zielona Góra)

Mathieu Wojciechowski (Limoges CSP, Francja)

Środkowi:

Adam Hrycaniuk (Stelmet BC Zielona Góra)

Przemysław Karnowski (Gonzaga University, USA)

Damian Kulig (Banvit, Turcja)

Maciej Lampe (Shenzhen Leopards, Chiny)

Dominik Olejniczak (University of Mississippi, USA)

Szymon Szewczyk (BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski)

ŁC