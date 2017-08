Jak Polska pobiła Litwę, a Zieliński blokował Kurtinaitisa

To było jedno z największych zwycięstw reprezentacji w historii – 88:69 z Litwą w Białymstoku. Polacy rozbili wicemistrza Europy, a potem poszli za ciosem i wywalczyli awans na EuroBasket w fatalnie rozpoczętych eliminacjach.

Koszykarzy żegnały po tym meczu owacja na stojąco i głośne „Sto lat!” od białostockiej publiczności. Właśnie pokonaliśmy jedną z najlepszych drużyn Europy, nawet jeśli osłabioną brakiem największych gwiazd z NBA – Arvydasa Sabonisa, Sarunasa Marciulonisa, młodego Zydrunasa Ilgauskasa czy Arturasa Karniszowasa z Barcelony. Ale Litwa to zawsze Litwa – w składzie na mecz z Polską była ósemka, która rok wcześniej zdobyła brązowe medale na igrzyskach w Atlancie.

A w niej m.in. Tomas Pacesas i Darius Maskoliunas. Świetnie poznaliśmy ich, gdy potem przyjechali grać do Polski, w tamtym meczu obaj podkręcali tempo i próbowali organizować pogoń w drugiej połowie. Ale nie dali rady.

Szaranowicz i „Być albo nie być”

Tamte eliminacje do EuroBasketu 1997 Polska zaczęła od… eliminacji do nich – już dwa lata wcześniej, w maju 1995 roku, musieliśmy rozegrać turniej w Birmingham, gdzie rywalami były Anglia, Gruzja, Dania, Walia i Luksemburg. Z totalnymi słabeuszami wygraliśmy wszystkie pięć spotkań, ale potem znów zaczęły się schody.

W eliminacyjnej grupie E przegraliśmy na inaugurację 62:64 w Szwecji, potem ulegliśmy 96:108 Litwie na wyjeździe, a następnie przegraliśmy u siebie 84:85 z Belgią po dogrywce. Po pierwszej rundzie, w której pokonaliśmy Szwajcarię i przegraliśmy z idącą jak burza Francją, mieliśmy nędzne 1-4.

Z pięciu grup eliminacyjnych na EuroBasket wychodziły po dwie najlepsze drużyny oraz cztery z trzecich miejsc. Sporo, ale Polacy i tak musieli mocno gonić stawkę. W pierwszym meczu rundy rewanżowej zwyciężyliśmy w Wałbrzychu Szwecję 100:86, potem podejmowaliśmy Litwę – 27 listopada 1996 roku, w Białymstoku, w nieistniejącej już hali Włókniarza.

I był to dla Polski mecz z gatunku „być albo nie być” – mieliśmy bilans 2-4, porażka pozbawiała nas szans na awans. A przynajmniej tak, nie wgłębiając się w tabelową matematykę, ogłaszał to na początku transmisji Włodzimierz Szaranowicz.

Udana pogoń przy pzkosz.com

Zaczęło się od szybkiego 8:2 dla Litwy i przerwy na żądanie dla Eugeniusza Kijewskiego. Piątka w składzie Andrzej Pluta, Maciej Zieliński, Dominik Tomczyk, Tomasz Jankowski i Piotr Szybilski była oszołomiona jednak tylko przez chwilę, nasza ekipa zebrała się do kupy. Także dzięki zmiennikom, wśród których wyróżniali się Mariusz Bacik, Adam Wójcik i Robert Kościuk.

Polacy doprowadzili do remisu, pod koniec pierwszej połowy wyszli na prowadzenie. I to nawet 43:35 po skutecznych akcjach Bacika oraz kontrach, które dobrze wyprowadzał Kościuk. Litwini mieli problemy – za pięć fauli już przed przerwą spadł Saulius Stombergas.

Włodzimierz Szaranowicz za mikrofonem telewizyjnej Jedynki oraz fani siedzący za reklamami m.in. Mazowszanki, Polmozbytu oraz planszy z napisem pzkosz.com, mieli się z czego cieszyć – Polacy grali odważnie, z polotem, wysokie ustawienie z Zielińskim na dwójce oraz Tomczykiem, Bacikiem, Jankowskim, Wójcikiem i Szybilskim rotującymi się na pozycjach 3-5 dawało radę.

Do przerwy było 43:38, bo straty trzema wolnymi po faulu Tomczyka zmniejszył Rimas Kurtinaitis – 36-letni wówczas, utytułowany litewski strzelec. W całym meczu zdobył 23 punkty.

Stówka dla Zielińskiego!

Początek drugiej połowy był popisem Polaków – Pluta zaczął od trójki, a Zieliński do dwóch bloków na Kurtinaitisie w jednej akcji. Po asyście „Zielonego” kolejną trójkę trafił Tomczyk, a popis przebojowego gracza z nr 9 na koszulce trwał. Zieliński przechwycił piłkę i trafił z kontry, potem odegrał na obwód do Pluty – kolejna trójka dała prowadzenie 58:42!

I w tym momencie było jasne, że bliska jest nie tylko wygrana, ale też odrobienie strat z pierwszego meczu – na Litwie przegraliśmy przecież 96:108.

Ale Litwa się nie poddawała – Kurtinaitis, gdy tylko zobaczył, że nie ma na boisku świetnego Zielińskiego (19 punktów, sporo zbiórek, asyst i bloków, a także bardzo dobra obrona), szybko zdobył pięć punktów z rzędu, dobre wejście miał wprowadzony przez Vladasa Garastasa Tomas Pacesas. Litwini zmniejszyli straty do 65:71.

W trudnym momencie Polacy znów pokazali jednak klasę – trafiali Tomczyk, Wójcik i Bacik, Zieliński firmowymi rzutami o tablicę dał prowadzenie 80:67. A potem trzypunktową akcję wykonał Jankowski, a „Zielony” dorzucił kolejną trójkę.

Skończyło się 88:69 i to „Sto lat!” było jak najbardziej zasłużone.

Potem wrócił Karniszowas…

Po wygranej z Litwą Polacy poszli za ciosem – wygrali w Belgii i Szwajcarii, ulegli jedynie Francji. Z bilansem 5-5 zajęli trzecie miejsce w grupie za Francją (10-0) i Litwą (6-4), awansowali na EuroBasket.

A w nim – wiadomo: grali bardzo dobrze, prowadzili w drugiej połowie ćwierćfinału z Grecją, byli o krok od awansu na mistrzostwa świata. Szansę zmarnowali, ale dostali kolejną – wystarczyło wygrać pierwszy mecz z rywalizacji o miejsca 5-8.

Traf chciał, że naszym rywalem była znów Litwa. Wciąż bez Sabonisa czy Marciulonisa, już bez Kurtinaitisa, ale za to ze świetnym Karniszowasem. W Barcelonie walki już nie było – do przerwy przegrywaliśmy 25:41, w całym meczu ulegliśmy Litwinom 55:76. Karniszowas rzucił nam 21 punktów, tyle samo dodał Gintaras Einikis.

Na mistrzostwa świata pojechała Litwa. Ale tej świetnej wygranej w Białymstoku nikt nam nie odbierze.

Polska – Litwa 88:69 (43:38)

Polska: Zieliński 19, Jankowski 15, Tomczyk 12, Pluta 12, Szybilski 11, Wójcik 9, Bacik 8, Kościuk 2.

Litwa: Kurtinaitis 23, Einikis 16, M. Żukauskas 9, Pacesas 7, Stombergas 5, Lukminas 5, Maskoliunas 2, E. Żukauskas 2, Sestokas 0, Vaisvila 0.

Statystyki z meczu – TUTAJ (ale niepełne, wielu asyst lub bloków nie zanotowano)

Łukasz Cegliński

