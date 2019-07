Polska przed mistrzostwami świata – jest kadra na zgrupowanie!

Trener Mike Taylor podał listę zawodników powołanych na zgrupowania reprezentacji Polski przed mundialem w Chinach. Wciąż mamy nadzieję, że zjawią się na nim Maciej Lampe i Damian Kulig.

Szeroka lista nie zawiera większych niespodzianek – graczem, nad nieobecnością którego można się zastanawiać jest Jarosław Zyskowski (ostatnio Anwil). Są wśród wymienionych Maciej Lampe i Damian Kulig, którzy w różnej formie deklarowali, że w kadrze w Chinach nie zagrają. Zobaczymy, czy uda się ich do wyjazdu przekonać…

Szansę na pokazanie się na obozie przygotowawczym w Wałbrzychu ma dostać 19 zawodników. Zgrupowanie rozpocznie się już 29 lipca w Wałbrzychu.

Reprezentację Polski czeka cykl spotkań sparingowych. Pierwszy turniej towarzyski odbędzie się w Pradze (przeciwnikami będą Jordania, Tunezja i Czechy), a kolejny w Hamburgu (Polacy zagrają z reprezentacjami Czech, Węgier i Niemiec).

Przed samym wylotem na mistrzostwa kadra zagra w hali Globus w Lublinie z Holandią (21 sierpnia, godz. 18:30) – to będzie nasz jedyny mecz w Polsce.

Ostatnim etapem przygotowań Biało-Czerwonych jest turniej w Chinach – rywalami będą Nigeria, Iran i Czarnogóra.









Skład reprezentacji Polski na zgrupowanie w Wałbrzychu (w nawiasie obecny lub ostatni klub):

Rozgrywający

Łukasz Kolenda (Trefl Sopot)

Łukasz Koszarek (Stelmet Enea BC Zielona Góra)

Kamil Łączyński (Anwil Włocławek)

Jakub Schenk (Polski Cukier Toruń)

A.J. Slaughter (Real Betis Sewilla, Hiszpania)

Rzucający

Karol Gruszecki (Polski Cukier Toruń)

Mateusz Ponitka (Zenit St. Petersburg, Rosja)

Niscy skrzydłowi

Michał Sokołowski (Stelmet Enea BC Zielona Góra)

Adam Waczyński (Unicaja Malaga, Hiszpania)

Mathieu Wojciechowski (WKS Śląsk Wrocław)

Silni skrzydłowi

Aleksander Balcerowski (Herbalife Gran Canaria, Hiszpania)

Aaron Cel (Polski Cukier Toruń)

Tomasz Gielo (Iberostar Teneryfa, Hiszpania)

Dariusz Wyka (Arka Gdynia)

Środkowi

Adam Hrycaniuk (Arka Gdynia)

Damian Kulig (Polski Cukier Toruń)

Maciej Lampe (Al – Manama, Bahrajn)

Dominik Olejniczak (Florida State, USA)

Krzysztof Sulima (Polski Cukier Toruń)

źródło: PZKosz