Polska vs. Łotwa – czy zatrzymamy Porzingisa?

W piątek o godz. 18.30 ważny test reprezentacji Polski przed EuroBasketem. Z okazji meczu z Łotwą mamy dla Was konkurs – do wygrania jest 5 bonusów o wartości 100 złotych każdy, ufundowanych przez firmę Unibet.

EuroBasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>

Reprezentacja Polski podczas turnieju w Kłajpedzie po walce pokonała tego rywala 80:76, ale w piątek w Rydze stanie przeciwko nam znacznie mocniejsza drużyna. Zagrają już Davis Bertans z San Antonio Spurs i przede wszystkim największa gwiazda łotewskiej koszykówki, Kristaps Porzingis z New York Knicks.

Jak Polska wypadnie w rewanżu ze wzmocnionym rywalem? Czy nasi podkoszowi będą potrafili powstrzymać Porzingisa?

Pytanie konkursowe brzmi zatem:

– kto wygra spotkanie Łotwa – Polska i i ile punktów zdobędzie Kristaps Porzingis?

Piątkowy mecz w Rydze rozpocznie się o 18.30 i będzie go można obejrzeć w sieci pod tym linkiem.

Reguły konkursu:

1. Podajemy drużynę i liczbę punktów Łotysza (np. Polska, 28).

2. Odpowiedzi umieszczamy pod postem z tym artykułem na profilu PolskiKosz.pl na Facebooku.

3. Niezbędne jest posiadanie konta na Unibet. Nie masz go jeszcze? Możesz je bezpłatnie założyć tutaj.

4. Jeśli nikt nie trafi idealnie – wygrają osoby, które były najbliżej. W przypadku liczby trafień większej niż 5, decyduje moment umieszczenia odpowiedzi na naszej tablicy na Facebooku – kto szybszy, ten lepszy. Jeśli zawodnik nie zagra, nagrody przechodzą na następny konkurs.

5. Obstawiamy do godziny 18.29 w piątek, 11 sierpnia.

6. Uwzględniamy wynik wraz z ewentualną dogrywką.

7. Skontaktujemy się z wygranymi osobami, aby podały swój mail i login do konta w Unibet, na które następnie zostaną przekazane wygrane środki.

8. Można oddać tylko 1 głos.

Powodzenia!

EuroBasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>