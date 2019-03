Polska w 5. koszyku – jutro losowanie Mistrzostw Świata!

Polska znalazła się w piątym koszyku i ma 25% szans na wylosowanie już w fazie grupowej reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Losowanie odbędzie się w sobotę o 12:15, a poprowadzi je Kobe Bryant.

FIBA wreszcie przedstawiła, jak wyglądają koszyki, z których już jutro Kobe Bryant wylosuje grupy Mistrzostw Świata. Reprezentacje zostały podzielone na 8 koszyków, głównie kierując się rankingiem FIBA.

Koszyki 1, 4, 5 i 8 utworzą grupy A, C, E i G. Z klei koszyki z dolnego rzędu na grafice utworzą pozostałe grupy.

To oznacza, że Polska ma aż 25% szans na trafienie na reprezentację USA. Chińczycy swoją grupę rozgrywać będą w Pekinie, natomiast wciąż aktualni mistrzowie świata, czyli Amerykanie, w Szanghaju. Polska może jeszcze rozgrywać swoje mecze w Kantonie lub Shenzhen.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że w jednej grupie może znajdować się maksymalnie jedna drużyna z obu Ameryk, jedna z Azji i jedna z Afryki.

Z pewnością dla Polski grupa marzeń to ta z Chińczykami z pierwszego koszyka. Wpadnięcie na USA oznacza także grę w grupie z Turcją, co z miejsca oznacza dla nas najgorszy scenariusz pod względem szans na wyjście z grupy.

Transmisja z losowania w sobotę o 12:15 w TVP Sport.

