Polska w półfinale mistrzostw świata! Portoryko pokonane!

Zaczęliśmy wolno, było nawet 4:10, ale finiszowaliśmy w świetnym stylu. Polska wygrała z Portoryko 21:14 w ćwierćfinale mistrzostw świata 3×3 w Amsterdamie. Mecze o medale w niedzielę.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Mecz ćwierćfinałowy z Portoryko trochę przypominał grupowy pojedynek z Brazylią. Polacy w pierwszych minutach gubili się w obronie p’n’r i byli nieskuteczni. Rywale prowadzi już nawet 7:2, a potem 11:4. Niewidoczny był Michael Hicks.

Z opresji uratowała nas dobra gra Przemysława Zamojskiego (coraz lepszy w tym turnieju) i Pawła Pawłowskiego. Dzięki ich trafieniom dogoniliśmy Portoryko, zaliczając serię 8:1 i zrobiło się 12:12.

Wówczas sprawy w swoje ręce wziął, niezastąpiony w końcówkach w Amsterdamie, Michael Hicks. Mike mijał oraz trafiał swoje karkołomne rzuty z dystansu. Mieliśmy tez trochę szczęścia – gracze Portoryko przestrzelili 4 rzuty wolne z rzędu. Rozpędzony Hicks do końca nie miał już rywala i Polska przed czasem wygrała 21:17. Lepsza gra w drugich połowach spotkań potwierdza, że nasza drużyna jest bardzo dobrze przygotowana kondycyjnie.

Punkty Polaków z Portoryko: Hicks 10, Zamojski 6, Pawłowski 5, Sroka 0.

W niedzielnym półfinale (o godz. 15.20) zagramy ze zwycięzcą meczu Słowenia – USA (ten mecz dziś o 19.30). Wszystkie spotkania można za darmo oglądać na kanale FIBA na YouTube.

TS

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>