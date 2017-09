Polska wciąż gra o awans – jak trafić do 1/8 finału?

Pozostały nam mecze z Francją i Grecją, awans gwarantują tylko dwie wygrane. Ale przy odpowiednim układzie innych wyników może wystarczyć jedna – najpewniej z Grecją.

EuroBasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>

Po niedzielnych meczach 3. kolejki w grupie A tabela wygląda następująco:

Do rozegrania zostały dwie kolejki:

Wtorek:

Islandia – Słowenia (12.45)

Polska – Francja (15.30)

Grecja – Finlandia (19)

Środa:

Słowenia – Francja (13.45)

Grecja – Polska (16.30)

Finlandia – Islandia (19.45)

Wariantów jest jeszcze mnóstwo – łącznie z takimi, w których jesteśmy na pierwszym miejscu lub na ostatniej pozycji. One zakładałyby jednak wygrane Islandii, a tych trudno się spodziewać.

Na pewno wiemy jedno – awans dadzą nam dwa zwycięstwa: z Francją i Grecją. Jedno może nie wystarczyć.

Jednak nie zakładając sensacyjnych zwycięstw Islandii, widać, że ważniejszy będzie mecz z Grecją. W tej chwili mamy identyczne bilanse 1-2 i niezależnie od wyników z wtorku (Polska – Francja, Grecja – Finlandia), w środę obie drużyny będą miały szansę znów się zrównać.

I wyższe, czwarte miejsce, zajmie ten, kto wygra, bo przy równym bilansie w pierwszej kolejności liczą się bezpośrednie mecze.

Nasze spotkanie z Grecją odbędzie się w środę o 16.30.

Dawaj Polska!

ŁC

EuroBasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>