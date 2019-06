W pierwszym niedzielnym meczu reprezentacja Polski 3×3 rozbiła Macedonię Północną aż 22:9. Polacy wygrali grupę i są bliscy awansu na Mistrzostwa Europy.

Przemysław Zamojski coraz lepiej odnajduje się w koszykówce 3×3. W pojedynku z Macedonią był już najlepszym zawodnikiem na boisku – trafił 5 razy z dystansu, popisał się też potężnym wsadem, zdobył łącznie 12 z 22 punktów drużyny.

Polacy od początku meczu byli świetnie dysponowani strzelecko – trafili 6 z pierwszych 7 rzutów za 2 punkty. Macedonia ani przez chwilę nie mogła nawet pomyśleć o szansach na wygraną. Michael Hicks tym razem 4 razy trafił zza łuku (cała drużyna miała 10/15).

Punkty Polaków: Zamojski 12, Hicks 8, Sroka 2, Pawłowski 0.

Polska wygrała grupę. W turnieju w Rydze (mecze późniejszym popołudniem) pozostaną już tylko 3 zespoły, z których 2 najlepsze awansują do Mistrzostw Europy. Wszystkie mecze można oglądać za darmo na kanale FIBA w YouTube TUTAJ >>