Polska z brązowym medalem mistrzostw świata! Genialny finisz Hicksa!

Piekielnie wyrównany, cięzki mecz z Serbią o brązowy medal skończył się niezwykłym happy endem. Wielkie trafienie Michaela Hicksa dało nam zwycięstwo 18:15.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Obie drużyny były już bardzo zmęczone turniej i wcześniejszymi meczami, także dziś. Mecz był pełen błędów, fauli, pomyłek, szarpania. Jednak od stanu 5:5 to Polska zaczęła budować minimalną przewagę. Pudłowali Hicks i Zamojski, ale bardzo ważne wolne trafiał Paweł Pawłowski i prowadziliśmy nawet 12:8.

Serbowie wrócili do gry, ponieważ kilka razy zagapiliśmy się pod samym koszem, obrona nie była dobra. Zrobiło się 12:12, a w ostatniej minucie, po serii złych decyzji Hicksa, to rywale prowadzili 15:14.

Wówczas jednak najważniejszą akcję turnieju, a może i swojego życia, przeprowadził Michael Hicks. Na 3 sekundy przed końcem nabrał pompką na faul serbskiego obrońcę, a jednocześnie trafił rzut z dystansu. Nie zadrżała mu ręka na linii wolnych – to była akcja za 4 punkty!

Punkty Polaków: Hicks 13, Pawłowski 3, Sroka 2, Zamojski 0.

Polska pokonała Serbię 18:15 i zdobyła brązowy medal mistrzostw świata 3×3 – ogromny sukces!

TS

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>