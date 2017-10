Polska zacznie w Gdyni – o punkty z Węgrami

23 listopada walkę o awans na mistrzostwa świata rozpoczniemy w hali, w której na co dzień gra Asseco. Trzy dni później zagramy z Litwą w Kłajpedzie.

Po reformie kalendarza pierwsze mecze reprezentacji już za siedem tygodni – Polacy w pierwszym okienku eliminacji zagrają u siebie z Węgrami (23 listopada) oraz na wyjeździe z Litwą (26 listopada w Kłajpedzie).

PZKosz lokalizacji jeszcze nie podał, ale to, że zagramy w Gdyni, jest pewne. Hala może pomieścić 4 tys. kibiców.

W grupie C czwartym zespołem jest Kosowo, a do drugiej fazy eliminacji awansują trzy drużyny, które potem połączą się z trójką z grupy D (Włochy, Chorwacja, Rumunia, Holandia). Wyniki z pierwszej fazy będą zaliczone, na MŚ, które odbędą się w 2019 roku w Chinach, pojadą trzy najlepsze drużyny.

Terminarz meczów Polaków w grupie D:

23.11.2017: Polska – Węgry

26.11.2017: Litwa – Polska

23.02.2018: Polska – Kosowo

26.02.2018: Węgry – Polska

28.06.2018: Polska – Litwa

01.07.2018: Kosowo – Polska

ŁC