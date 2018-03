Polski Cukier demoluje – Legia wciąż niepoważna

Aż 98:59 zespół z Torunia pokonał Legią Warszawa w piątkowym meczu PLK. Łącznie „Pieniki” trafiły 57% rzutów z gry, zanotowały prawie dwa razy więcej zbiórek od rywala.

Mijają kolejne miesiące, a Legia nadal nie jest zespołem na poziomie koszykarskiej ekstraklasy. Spotkanie w Toruniu były rozstrzygnięte już po pierwszej kwarcie, wygranej przez gospodarzy 30:13 i przez większość czasu miało sparingowy charakter. Przykładowa statystyka? 39:20 w zbiórkach dla torunian. Różnica dwóch poziomów…

Najwięcej punktów dla Polskiego Cukru zdobył Glenn Cosey (16), który trafił 4/5 z dystansu, miał też 6 zbiórek i 5 asyst. Wracający do drużyny Aaron Cel zanotował 12 punktów i 7 zbiórek. Krzysztof Sulima trafił 7 na 8 rzutów z gry.

Najlepszy strzelec Legii Anthony Beane z powodu urazu zagrał tylko przez niecałe 14 minut, zdobył 8 punktów. Najwięcej (16) rzucił Piotr Robak, Łukasz Wilczek zanotował 8 z 14 asyst całego zespołu. Niemal wszyscy gracze mieli olbrzymie kłopoty ze skutecznością.

Po porażce Stelmetu z Rosą, Polski Cukier (bilans 17-6) ma teraz bardzo dobrą pozycję, aby obronić przynajmniej drugą lokatę w tabeli, tym bardziej, że terminarz mu raczej sprzyja. Już w środę, 14 marca, do Torunia przyjeżdża jednak właśnie Rosa. Zaryzykujemy teorię, że emocje będą większe niż w pojedynku z Legią.

