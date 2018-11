Polski Cukier demoluje – Rosa nie dojechała

To był najbardziej jednostronny pojedynek dotychczasowego sezonu PLK. W Toruniu „Pieniki” pokonały Rosę Radom aż 92:56. Wciąż w świetnej formie jest Bartosz Diduszko.

Rosa w poprzedniej kolejce zaliczyła pierwszą w sezonie wygraną pokonując Trefla Sopot i mogło się wydawać, że prawy w Radomiu idą w nieco lepszym kierunku. Tymczasem w Toruniu wypadła tragicznie i nie może być usprawiedliwieniem nieobecność strzelca Cullena Neala.

Przede wszystkim jednak widzieliśmy pokaz siły Polskiego Cukru, który jest jedną z dwóch (obok Stelmetu) niepokonanych drużyn w lidze. Po zwycięstwie we Włocławku w poprzedniej kolejce, w sobotę torunianie nie dali najmniejszych szans Rosie.

Podobnie jak w meczu z Anwilem, bardzo grał Bartosz Diduszko. Zanotował 16 punktów, 5 zbiorek i 3 asysty, trafił perfekcyjne 4/4 z dystansu. Najwięcej punktów zdobył Aaron Cel (17), do składu wrócił Przemysław Karnowski, który w 13 minut na parkiecie miał 6 punktów i 6 zbiórek.

Rosa trafiła tylko 32% rzutów z gry, przegrała zbiórki 26:39, miała aż 16 strat. Najwięcej punktów zdobył Marcin Piechowicz (12), a nieudany powrót do Torunia zaliczył Obie Trotter, który trafił 2/9 z gry, miał tylko 4 punkty i 3 asysty.

