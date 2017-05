Polski Cukier w finale – w play-off wymiata!

Wtorkowe 65:52 w Słupsku dało torunianom zwycięstwo 3-0 w półfinale play-off z Energą Czarnymi. Piękny sen ekipy Jacka Winnickiego trwa najlepsze.

Zaczęli sezon znakomicie, mieli bilans 13-0. Potem przyszedł dołek, ale od końca kwietnia Polski Cukier znów włączył tryb wygrywania – zwyciężył w Zgorzelcu, a potem po 3-0 eliminował Rosę i Czarnych.

W obu przypadkach – jak najbardziej zasłużenie. Do Torunia wróciły dyscyplina, świetna forma gwiazd, a także dobra obrona. Tę ostatnią szczególnie było widać we wtorek w Gryfii.

8 przechwytów, 6 bloków (Aleks Perka!), znów ograniczony Chavaughn Lewis (4/14 z gry, 6 strat), wygrana walka na deskach – to był fundament zwycięstwa nr 3. Choć oczywiście znów bardzo ważne były gwiazdy – świetni Obie Trotter i Kyle Weaver.

Pierwszy zdobył 16 punktów i mądrze wykorzystywał miejsce, które znajdował po zasłonach. Miał miejsce, to rzucał i trafiał, dobrze też kontrolował tempo gry. Z kolei Weaver unosił się nad boiskiem i robił wszystko – rzucił 11 punktów, miał 10 zbiórek, 6 asyst, 3 przechwyty i 3 bloki.

Liderów znów dobrze wspierali Krzysztof Sulima czy Bartosz Diduszko, torunianie wykorzystywali przewagę pod koszem i zmęczenie Czarnych. Koszykarze Robertsa Stelmahersa próbowali walczyć do końca, ale gołym okiem widać było, że po prostu nie mają już tych sił i werwy z serii z Anwilem. Mądrzejszy od zespołu z Włocławka Polski Cukier odciął im też główne atuty.

I tak ekipa Jacka Winnickiego dotarła aż do finału, co oczywiście jest historycznym wynikiem dla toruńskiej koszykówki. Polski Cukier czeka teraz na rywala, w półfinale Stelmetu ze Stalą jest 2-0 dla mistrzów Polski.

Pełne statystyki z meczu – TUTAJ.

ŁC