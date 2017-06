Polski Cukier jednak bez pucharów – zabrakło miliona

Wicemistrzowie z Torunia planowali występy w EuroCup, a potem w Lidze Mistrzów, ale ostatecznie nie zebrali budżetu.

Termin zgłoszeń do pucharów organizowanych przez FIBA mija w piątek, 23 czerwca. Z Polski akces do Ligi Mistrzów zgłosił Stelmet Zielona Góra, a do jej eliminacji – BM Slam Stal Ostrów Wlkp. oraz Rosa Radom. Te dwie ostatnie drużyny zaznaczyły też, że jeśli miejsca w eliminacjach nie dostaną, to interesują ich występy w FIBA Europe Cup.

W ogóle nie zgłosił się za to Polski Cukier Toruń. Wicemistrzowie Polski kilkanaście dni temu wyrażali chęć startu w EuroCup, ale ich organizatorzy zamknęli listę zgłoszeń biorąc kluby z Turcji czy Rosji. Z rozgrywek fibowskich torunianie zrezygnowali już sami.

I mówią otwarcie – zabrakło im pieniędzy. Prezes klubu Maciej Wiśniewski szacował, że budżet pozwalający na rozsądną rywalizację w pucharach powinien wynieść ok. 8 mln złotych na cały klub. – Tyle nie udało nam się zebrać, choć do ostatnich chwil próbowaliśmy. Otworzyło nam się wiele opcji współpracy, ale żadna na już, żadna konkretna. Zabrakło nam ok. miliona złotych – powiedział szef Polskiego Cukru.

