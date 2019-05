Polski Cukier już 2:0 ze Stelmetem – zabójcza czwarta kwarta

Przed ostatnią częścią gry minimalnie prowadzili goście z Zielonej Góry, ale zaledwie 8 punktów zdobytych w czwartej kwarcie nie pozwoliło im na odniesienie zwycięstwa. Polski Cukier wygrał 81:67 i prowadzi w serii półfinałowej 2:0.

W Stelmecie tego dnia grę na siebie zdecydowali się wziąć Amerykanie. Od początku aktywny był Quinton Hosley, który pomimo wielu pudeł (ostatecznie 5/13 z gry), był bardzo przydatnym graczem po obu stronach parkietu. „Q” skończył ten mecz z 14 punktami.

Przez większość tego spotkania znakomicie grał także Markel Starks. Amerykanin zdobył 21 punktów, trafił 9 z 17 rzutów i był graczem, z którym najwięcej kłopotów miała obrona zespołu z Torunia.

Stelmet Enea BC prowadził jeszcze na 10 minut przed końcem 59:58 i wszystko wskazywało na to, że mocno powalczą o zwycięstwo w drugim meczu. Jednak Polski Cukier znów pokazał niesamowitą jakość w czwartej kwarcie, którą wygrał 23:8, a w konsekwencji cały mecz 81:67.

W tym meczu przypomniał o sobie Michael Umeh, który w 22 minuty zaaplikował rywalom 18 punktów, trafiając przy tym 3 razy za 3 punkty. Z dobrej strony zaprezentował się także Krzysztof Sulima (11 punktów), który tym razem wszedł nieco w buty Damiana Kuliga w ataku.

Głównym rozczarowaniem związanym z grą Stelmetu są na pewno trójki, które miały być ich atutem w tej serii. Zielonogórzanie z dystansu trafili zaledwie 3 razy na 18 prób. To naprawdę niewiele oddanych rzutów, jak na ten zespół. W ważnych momentach goście zaliczali też zadziwiające straty, nawet Łukasz Koszarek.

Rywalizacja przenosi się teraz do Zielonej Góry, gdzie Stelmet spróbuje przedłużyć tę serię. Kolejne spotkanie już w środę.

RW

