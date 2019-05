Polski Cukier już w półfinale! Mocny Damian Kulig

King raz jeszcze mocno postawił się Twardym Piernikom, ale raz jeszcze zespół z Torunia był lepszy. Polski Cukier wygrał w Szczecinie 95:90. W półfinale zagra ze zwycięzcą pary Stelmet – MKS.

W tej serii oglądaliśmy już regularnie Damiana Kuliga grającego na wysokim poziomie, jakiego oczekiwano po transferze do Torunia. Tym razem były reprezentant Polski zanotował 20 punktów i 7 zbiórek, trafił 7/10 z gry. Bardzo dobry mecz zagrał także Rob Lowery, który miał 20 oczek, trafił 3 trójki.

King był przez cały mecz blisko, momentami prowadził, miał też swoje szanse w końcówce. Po trafieniu z dystansu Jakuba Schenka było tylko 90:91 na 12 sekund przed końcem. Damianowi Kuligowi nie zadrżała ręka przy rzutach wolnych, a chwilę później gospodarze zaliczyli stratę. Był to ich największy problem w całej rywalizacji – tym razem jako zespól zaliczyli aż 17 strat.

W Kingu brakowało Taurasa Jogeli, który nie zagrał ze względu na uraz kostki. Schenk i Martynas Sajus zdobyli po 18 punktów. Paweł Kikowski dołożył 11 oczek, generalnie to nie była udana seria dla kapitana „Wilków”, trafił w niej zaledwie 3/12 rzutów z dystansu, miał zaledwie 36% z gry.

Polski Cukier Toruń zatem ponownie awansował do półfinału, w którym zagra ze zwycięzcą pary Stelmet – MKS.

