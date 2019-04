Polski Cukier lepszy od GTK Gliwice – znakomity Damian Kulig

Polski Cukier Toruń osłabiony brakiem Cheikha Mbodja i Aarona Cela pokonał na wyjeździe GTK Gliwice 94:70. Zmuszony do długiej gry Damian Kulig był najlepszym zawodnikiem tego meczu – zdobył 20 punktów i zebrał 8 piłek.

Torunianie przystąpili do tego spotkania bez swoich dwóch podstawowych podkoszowych – Aarona Cela i Cheikha Mbodja. W pierwszej piątce w ich miejsce wyszli Bartosz Diduszko i Damian Kulig. To była dobra okazja, szczególnie dla tego drugiego, by wreszcie pokazać pełnie swoich możliwości w większym wymiarze czasowym. GTK nie mogło we wtorek liczyć na Mavericka Morgana.

Wydawało się, że Polski Cukier będzie miał spore problemy w tym spotkaniu z uwagi na szybkie 2 faule Roba Lowery’ego – bohatera ostatniego spotkania ze Stelmetem. Mimo to Twarde Pierniki odskoczyły na kilka punktów i utrzymywały bezpieczną przewagę przez pierwsze 20 minut.

Z dobrej strony pokazał się boiskowy pracuś, czyli Bartosz Diduszko, który po dwóch kwartach miał już 12 punktów. Po stronie gospodarzy efektywną zmianę dał Desmond Washington, który trafił 2 trójki zaraz po wejściu na parkiet.

Torunianie tak naprawdę powinni prowadzić wyżej, jednak kilka niepotrzebnych strat (aż 10 w pierwszej połowie) otworzyło możliwość GTK na łatwe punkty z szybkiego ataku (13).

Już po 6 minutach drugiej połowy Polski Cukier prowadził różnicą 20 punktów. Pod koszami akcje wykańczał Krzysztof Sulima, a z obwodu kolejne punkty dorzucali Rob Lowery i Karol Gruszecki. Twarde Pierniki nie tylko zaczęły grać skutecznie, ale także zacieśniły defensywę zmuszając przy tym gliwiczan do rzutów za 3 punkty, które akurat tego dnia do kosza wpadać nie chciały (7/23).

Nawet pomimo tak szczupłego zestawu podkoszowego torunianie zdominowali walkę na tablicach (44:27) i to oni częściej wybierali akcje bliżej obręczy. Bardzo dobrze upychał się z rywalami Krzysztof Sulima, a Damian Kulig korzystał z ogromnego doświadczenia i umiejętności – czasem wychodził na obwód (2/3 za 3), a czasem punktował bliżej kosza. Kulig skończył to spotkanie z dorobkiem 20 punktów i 8 zbiórek.

Zwycięstwo do końca meczu było niezagrożone. Polski Cukier pewnie prowadził mniej więcej 20 punktami przez większość czasu. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 94:70 dla gości z Torunia.

RW

