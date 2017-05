Polski Cukier – Rosa: Górą „Sokół” i obrona z Radomia

Torunianie wyglądają na zespół trochę już wypalony sezonem, a forma Rosy rośnie. Wicemistrz Polski bierze swoją siłę z defensywy i typujemy, że wygra ten ćwierćfinał 3-1.

Atut Polskiego Cukru: Duet Obie Trotter – Kyle Weaver. Skoro po dobrej defensywie z początku sezonu oraz zwycięskich przyspieszeniach w czwartych kwartach zostało wspomnienie, to znów większą rolę mają do odegrania gwiazdy. W Toruniu chcieli uciec od zeszłorocznego zgibsonowania zespołu, jednak skoro Łukasz Wiśniewski ostatnio leczył uraz, Jure Skifić gra nierówno, a Bartosz Diduszko jest najwyżej przeciętny, to doświadczeni Amerykanie wyrastają na główną siłę Polskiego Cukru.

Znak zapytania: czy jest wizja wielkiego celu? Można odnieść wrażenie, że świetny początek sezonu i pamiętne 13-0 szybko nasyciło zespół z Torunia. Że Polski Cukier raczej zadowolił się pewnym awansem do play-off niż zerkał w stronę medalu. Drużyna grała ostatnio w niewyraźną kratkę, zginęła w przeciętności. W Toruniu nie widać ognia i zapału do walki o medal.

Atut Rosy: Obrona. W ostatnich tygodniach wzrok przyciągali Daniel Szymkiewicz, Michał Sokołowski czy Ryan Harrow, ale rosnąca moc Rosy bierze się z defensywy – wicemistrzowie Polski mają najlepszy DRtg w lidze, tracą po 97,4 punktu na 100 posiadań. Efektywna skuteczność rywali (ta z uwzględnieniem trójek), to najniższe i także najlepsze 47,6 proc. Ta obrona bierze się z umiejętności indywidualnych, ale też dobrze funkcjonującego pod swoim koszem zespołu.

Znak zapytania: czy zespół zachowa pokorę? Rosa wygrała 13 z 15 ostatnich meczów – zaczęła ten okres od wygranej właśnie w Toruniu, a skończyła szaloną, zwycięską ostatnią minutą w Zielonej Górze. Pewność siebie na pewno urosła, Cukier wygląda na rywala, który najlepszą formę ma za sobą, ale to niebezpieczne myślenie. Rosa mimo wszystko musi pamiętać, że prowadzeni przez Jacka Winnickiego przeciwnicy mają wielu doświadczonych graczy.

Wniosek z dwumeczu: przewaga boiska nie ma znaczenia. Na początku sezonu Polski Cukier po popisowym meczu wygrał w Radomiu 86:64, 1 lutego Rosa bez amerykańskich obwodowych zwyciężyła w Toruniu 89:84. To były dwa zupełnie inne mecze, weźmy np. Maksyma Sanduła (11 punktów w Radomiu, 1 punkt w Toruniu).

Typ PolskiKosz.pl: 3-1 dla Rosy. Radomianie to bardziej doświadczony zespół w tym sensie, że w zbliżonym do obecnego składzie zdobyli rok temu Puchar Polski, awansowali do finału, otrzaskali się w Lidze Mistrzów. Mają szerszy skład i Sokołowskiego jako defensywną odpowiedź na Weavera. No i gdy forma Cukru spada, to Rosy rośnie.

