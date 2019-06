Polski Cukier vs Anwil – dziś mecz o złoto!

Już dziś o 20:00 rozpocznie się siódmy, decydujący mecz finałów pomiędzy Polskim Cukrem Toruń, a Anwilem Włocławek (3:3). W toruńskiej arenie szykuje się komplet widzów. Transmisja w Polsat Sport.

Ostatni raz mecz numer 7 miał miejsce w finałach w 2012 roku. Wtedy Prokom pokonał Trefla Sopot. Co ciekawe, w składzie Trefla był Łukasz Wiśniewski, obecnie kapitan Polskiego Cukru Toruń.

Nie ma wątpliwości, że derbowy pojedynek w finałach dodał im pikanterii. Kibicowskie zainteresowanie meczami Anwilu i Pierników jest rekordowe, komplet w Toruń Arenie jest przesądzony. Zapotrzebowanie na bilety jest na tyle duże, że spokojnie kibicami obu zespołów zapełniona zostałaby ERGO Arena.

Oprócz emocji, mamy także koszykówkę na wysokim poziomie. Popisy gwiazd, czy efektowne akcje są wizytówką tych finałów. Również na ławce trenerskiej mamy ciekawy pojedynek.

Kto kogo przechytrzy? Igor Milicić czy Dejan Mihevc? Kto wytrzyma wojnę nerwów i nie ulegnie presji? Ivan Almeida czy Aaron Cel? Kamil Łączyński czy Rob Lowery? Kto lepiej poradzi sobie ze zmęczeniem? I wreszcie kto zostanie mistrzem Polski, a kto MVP Finałów?

O tym przekonanym się około 22:00. Mecz rozpocznie się o 20:00, studio w Polsacie Sport startuje o 19:30.

RW

