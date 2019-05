Polski Cukier vs. Anwil – jest terminarz finału!

Wielki finał i wielkie derby. Pojedynki o złoto pomiędzy drużynami z Torunia i Włocławka rozpoczną się w czwartek, 30 maja. Przewagę parkietu mają „Pierniki”, rywalizacja toczyć się będzie do 4 wygranych.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Finał Polski Cukier Toruń – Anwil Włocławek

mecz 1 (Toruń) – czwartek, 30 maja, godz. 17:30 – transmisja w Polsat Sport Extra od 17:00

mecz 2 (Toruń) – sobota, 1 czerwca, godz. 18:00 – transmisja w Polsat Sport Extra od 17:30

mecz 3 (Włocławek) – wtorek, 4 czerwca, godz. 18:00 – transmisja w Polsat Sport Extra od 17:30

mecz 4 (Włocławek) – czwartek, 6 czerwca, godz. 17:30 – transmisja w Polsat Sport Extra od 17:00

ew. mecz 5 (Toruń) – niedziela, 9 czerwca, godz. 17:30 – transmisja w Polsat Sport od 17:00

ew. mecz 6 (Włocławek) – środa, 12 czerwca, godz. 17:30 – transmisja w Polsat Sport od 17:00

ew. mecz 7 (Toruń) – piątek, 14 czerwca, godz. 20:00 – transmisja w Polsat Sport od 19:30

Mecze o brąz Arka Gdynia – Stelmet Enea BC Zielona Góra

mecz 1 (Zielona Góra) – piątek, 31 maja, godz. 17:30 – transmisja w Polsat Sport Extra od 17:00

mecz 2 (Gdynia) – poniedziałek, 3 czerwca, godz. 20:30 – transmisja w Polsat Sport od 20:00

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>