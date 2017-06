Polskie gwiazdy znikają, zagraniczne zostają

Bacik, Pluta, Szybilski, Tomczyk, Zieliński, Wójcik – nasi wybitni zawodnicy w koszykówce pełnią rolę marginalną. Ich miejsca biorą zagraniczni – Jeklin, Pacesas, Milicić, Budzinauskas, Adomaitis czy Stelmahers.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

Na boisku byli sobie równi, tak samo prowadzili swoje drużyny do mistrzostw i medali. Ale po zakończeniu karier polskie gwiazdy przełomu wieków przegrały rywalizację z tymi zagranicznymi. Nie znalazły sobie poważnego miejsca w koszykówce.

Weźmy kadrę z EuroBasketu 1997, do której często się odwołujemy, jako do najlepszej ostatnich lat. Jej gracze próbowali – Maciej Zieliński kandydował na prezesa PZKosz i był prezesem Śląska, ale teraz nie pełni jednak żadnej funkcji. Adam Wójcik i Andrzej Pluta pracowali przy reprezentacji Polski, obecnie przede wszystkim doglądają swoich synów.

Dominik Tomczyk był rzecznikiem prasowym Śląska, teraz wygrał II ligę jako trener. Na tym poziomie pracują także Mariusz Bacik czy Robert Kościuk. Tomaszowi Jankowskiemu kariera trenerska nie wyszła, ale przynajmniej sprawdza się jako komentator. O Krzysztofie Mili, Jarosławie Darnikowskim, Rafale Bigusie czy Krzysztofie Dryi niewielu pamięta.

Charyzma, przebojowość, pomysł na siebie…

Z drugiej strony są ich zagraniczni rywale. Walter Jeklin pracował dla PZKosz oraz dwóch najsilniejszych klubów w XXI wieku – Prokomu i Stelmetu. Tomas Pacesas uczynił autorski projekt ze złotego w Polsce, ale też euroligowego Prokomu. Dobrą opinię wypracowali sobie Dainius Adomaitis, Mindaugas Budzinauskas czy Roberts Stelmahers.

I nawet Igor Milicić, który nie odniósł żadnego sukcesu jako trener, jest w PLK kimś – o nim się dyskutuje, na niego się zwraca uwagę, on zarabia pieniądze i pracuje w ważnym dla ligi Anwilu.

Czego zabrakło polskim gwiazdom? Jednemu charyzmy, drugiemu umiejętności interpersonalnych, trzeciemu przebojowości, czwartemu determinacji, piątemu wiedzy, szóstemu pomysłu na siebie w koszykówce itd. itp.

– Nie potrafię udzielić zbiorczej odpowiedzi, zbyt dużo zależy od indywidualnych umiejętności i predyspozycji, tych pozasportowych. Boisko zawsze grupowało ludzi o różnych charakterach i możliwościach życiowych. Potem jedni zostawali wybitnymi trenerami, inni zupełnie nie radzili sobie w codziennym życiu – mówi Grzegorz Bachański.

– A weźmy nawet dwóch byłych świetnych piłkarzy na tym samym stanowisku – jak poradził sobie Grzegorz Lato, a jak wypada Zbigniew Boniek? – dodaje prezes PZKosz.

Czekanie a działanie

Obcokrajowcy poradzili sobie w polskiej koszykówce – po wielkich karierach szybko się zasymilowali, poznali stosunki i zależności, wiedzieli do kogo i jak uderzyć, z kim i jak rozmawiać. I potrafili przekonać prezesów, samorządowców czy rady nadzorcze, że ich klasa nie kończy się na boisku.

Efekty? Jeklin i Pacesas dostawali pracę u Ryszarda Krauzego, Słoweńca zatrudnił potem Janusz Jasiński, a Milicić – mimo braku wyników – utrzymał się w najgorętszym w lidze Włocławku. Potrafili się i zareklamować, i sprzedać.

– Słyszę czasem rozżalone głosy byłych koszykarzy, że nie zapraszamy ich do działania, nie korzystamy z ich doświadczeń. Ale pamiętam też Waltera Jeklina, który zaczynając budowę Polonii 2011 w Warszawie, po prostu przyszedł do związku, zapytał, kto się czym zajmuje, przedstawił pomysł i nawiązał relacje – mówi Bachański.

– U innych trochę tego zabrakło, ale przecież z drugiej strony Robert Kościuk prowadzi koszykarską szkółkę, Dominik Tomczyk z Jackiem Krzykałą awansowali ze Śląskiem do I ligi, trenerem jest Radosław Hyży, Mariusz Bacik stawia na nogi Polonię Bytom, Arkadiusz Pelczar odbudował Start Lublin, Wiktor Grudziński ma plan na rozwój Spójni Stargard, a Leszek Doliński jest aktywnym prezesem AZS Koszalin – wylicza prezes.

Jeklin lubił przyjść na walne PZKosz

To wszystko prawda, ale my narzekamy na brak prawdziwych autorytetów w koszykówce – twarzy, takich jak Zbigniew Boniek w PZPN lub Hedo Turkoglu, Andriej Kirilenko, Jorge Garbajosa czy Arvydas Sabonis w zagranicznych związkach. Kiedyś gwiazd, a teraz rozpoznawalnych prezesów, którzy pokazują twarz, ściskają ręce i mają swoich ludzi do pracy.

U nas koszykówką rządzą anonimowi poza basketem sędziowie, a wspomniani przez Bachańskiego koszykarze w większości statusu gwiazd nie osiągnęli. Kadrę odbudowywał Jeklin, a nie Pluta, to Pacesas, a nie Tomczyk, szybciej przyszedł nam do głowy jako ewentualny dyrektor sportowy Legii, w play-off walczyli ostatnio Milicić i Stelmahers, a nie Jankowski czy Zieliński.

– Wrócę do tych indywidualnych predyspozycji, o których mówiłem, bo pamiętam, że Tomas Pacesas i Walter Jeklin już jako zawodnicy kończący karierę widzieli siebie w strukturach menedżerskich, trenerskich, zarządzających. Byli poukładani i zainteresowani tym, co dzieje się w koszykówce – pytali się: kto sędziuje, kto obsadza, z kim porozmawiać o tym, z kim o tamtym. Wiedzieli, że pewne rzeczy trzeba i warto wiedzieć – mówi Bachański.

Tu przykład – Jeklin, jeszcze zanim zaczął pełnić jakiekolwiek funkcje polskim baskecie, pojawiał się na walnych zgromadzeniach PZKosz. Żeby pogadać z kim trzeba, dowiedzieć się, co się dzieje w związkowej polityce.

„Jankes”: Jesteśmy rozproszeni

– Nam, grupie graczy urodzonej w latach 70., tego na pewno zabrakło – zaplecza politycznego, znajomości z ludźmi od lat obecnymi w strukturach – przyznaje Tomasz Jankowski. – Wiadomo, że z nimi trzeba rozmawiać, trzeba im coś obiecać, czasem się napić, czasem ponarzekać. To kwestia osobista, indywidualna – ja nigdy nie miałem ochoty wchodzić w takie rzeczy.

– Na boisku było inaczej: masz talent, ciężko trenujesz, grasz, trafiasz, wygrywasz. A w te pokręcone środowiskowe gierki nie chciałem się angażować – dodaje „Jankes”. I zauważa jednocześnie, że idealna dla byłych koszykarzy jest funkcja dyrektora sportowego. – Znają rynek, są rozpoznawalni, mają kontakty z agentami – doświadczenie niezbędne do budowy zespołu.

– Z drugiej strony – powiedz mi, który z poprzednich wielkich polskich zawodników zaistniało w koszykówce w ważnej roli, o której mówisz? Wcale nie było ich wielu, reprezentację prowadzili tylko Szczubiał, Langosz i Kijewski. I generalnie my – polscy zawodnicy i trenerzy – nie potrafimy się zjednoczyć tak, jak sędziowie. Jesteśmy rozproszeni.

Know-how, kasa i szacunek

Co z obcokrajowcami? – Podałeś przykłady Pacesasa, Jeklina, Milicicia, ale zwróć uwagę, że ich Litwa, Słowenia i Chorwacja to kraje zdecydowanie bardziej rozwinięte koszykarsko niż Polska. Nabyte tam know-how i doświadczenie pewnie ma znaczenie – zastanawia się „Jankes”.

Jankowski dzieli się też innymi refleksjami. – W NBA nagrodę MVP wręcza Bill Russell, byłe gwiazdy są traktowane wyjątkowo podczas Meczów Gwiazd i podobnych wydarzeń. My takich autorytetów nie mamy, ale nie ma też szacunku wobec tych, którzy są.

– Kolejne kwestie to zaplecze finansowe i wykształcenie. Po zakończeniu kariery koszykarz zwykle musi szukać nowych źródeł zarabiania pieniędzy – otwierasz firmę, prowadzisz biznes. No chyba, że masz taki komfort finansowy jak Zbigniew Boniek.

– Szkoła to inny problem, bo w trakcie kariery albo nie ma na nią czasu, albo się o niej w ogóle nie myśli. A potem okazuje się, że do wystartowania w konkursie np. na dyrektora sportowego wymagane jest wyższe wykształcenie – dodaje Tomasz Jankowski.

Łukasz Cegliński

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>