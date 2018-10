PolskiKosz MVP kolejki – Krzysztof Szubarga ograł mistrza

Kolejny sezon, a „Szubi” znów w doskonałej formie. Rozgrywający Arki poprowadził swój zespół do błyskotliwej pogoni w meczu z Anwilem, a w końcówce do efektownego zwycięstwa. Zanotował 22 punkty i 11 asyst.

W świetnym meczu pierwszej kolejki PLK (relacja TUTAJ >>) Arka pokonała w Gdyni Anwil Włocławek 98:89, a jednym z bohaterów spotkania (obok m.in. Dariusza Wyki i Marcela Ponitki) był właśnie Krzysztof Szubarga, który doskonale połączył rolę rozgrywającego i strzelca.

Lider Arki trafił 8/14 rzutów z gry, w tym bardzo dobre 6/11 z dystansu. A przy tym wielokrotnie pokazywał, że jego pierwszą myślą w ataku pozostaje podawanie, doskonale znajdując kolegów na otwartych pozycjach i rozgrywając p’n’rolle niczym z podręcznika. Skończyło się na 11 asystach, a mogło być ich nawet więcej.

Kibiców oczywiście tradycyjnie ekscytowała też rywalizacja czołowych polskich rozgrywających. W niedzielę w Gdyni, Krzysztof Szubarga, niezależnie od końcowego wyniku zespołów, bardzo wyraźnie wygrał też korespondencyjny pojedynek z Kamilem Łączyńskim.

Inni kandydaci do nagrody MVP 1 kolejki:

Myles Mack (GTK Gliwice) – 25 punktów i rzut na wygraną w meczu z MKS Dąbrowa,

Dariusz Wyka (Arka) – 22 punkty i 8 zbiórek, kluczowe trójki w meczu z Anwilem,

Omar Prewitt (Legia) – 22 punkty, lider Legii przy okazji wyjazdowej wygranej z TBV Startem.

Nagrody „MVP kolejki” tradycyjnie będziemy przyznawać w poniedziałki.

Redakcja PolskiKosz.pl

