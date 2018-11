PolskiKosz MVP Października: Michał Sokołowski

Tak dobrych statystyk „Sokół” nigdy nie miał w Rosie. Polski skrzydłowy idealnie wpasował się do nowej wersji Stelmetu, będąc współautorem bilansu 5-0 w lidze.

W poprzednich sezonach zasłużenie mówiło się o nim, jako o liderze Rosy. W ubiegłych rozgrywkach spędzał na boisku po aż 32 minuty, notował 13.8 punktu i 5.6 zbiórki, trafiał 48.7% rzutów z gry. Można się było zastanawiać, czy Michał Sokołowski (26 lat, 196 cm) zdoła utrzymać taką rolę w Zielonej Górze.

Tymczasem w pierwszym miesiącu ligi w owych barwach, „Sokół” błyszczy zdecydowanie bardziej – notuje aż 18.4 pkt na mecz, choć gra krócej – średnio po ok. 26 minut. Trafia aż 72.9% rzutów z gry. Już w poprzednich latach poprawiał trójki, ale teraz (10/16, 62.5%) zaczyna to już wyglądać naprawdę okazale.

W środę zaliczył swój, jak dotąd, najlepszy występ w sezonie – przeciwko TBV Startowi Lublin zanotował 23 punkty, trafił 9 z 11 rzutów i wymusił 10 przewinień.

Drużyna z Zielonej Góry perfekcyjnie wykorzystała łatwy terminarz i czeka teraz na mecze z kontrkandydatami do czołówki. Będzie to także okazja dla Michała Sokołowskiego, aby potwierdzić, że faktycznie świetnie odnalazł się nowej drużynie.

PolskiKosz.pl MVP Października: Michał Sokołowski (18.4 pkt., 4. zbiórki, 72.9% z gry)

Kontrkandydaci:

Rob Lowery – 12.5 pkt. oraz 7 asyst na mecz, bilans 4-0 Polskiego Cukru,

Josh Bostic – 16 pkt., 59.4 % rzutów z gry, bilans 4-0 Arki Gdynia.

