PolskiKosz.pl trener listopada: Jacek Winnicki

MKS Dąbrowa w ciągu miesiąca pokonał Arkę Gdynia oraz Polski Cukier, zanotował bilans 3-1 i po słabszym początku maszeruje w górę tabeli. Jacek Winnicki znów wygrywa także dlatego, że potrafił wybrać dobrych graczy zagranicznych.

To są buty LeBrona Jamesa – możesz w nich zagrać! >>

Po letnich perturbacjach w klubie oraz 3 porażkach z rzędu na otwarcie sezonu mogło się wydawać, że przed MKS-em sezon wyraźnie chudszy niż poprzednie. Nic z tych rzeczy – drużyna Jacka Winnickiego wygrała 5 z 6 ostatnich meczów i ma już na rozkładzie aż 3 kandydatów do medali: wspomniane Arkę i Cukier oraz Stal.

Doświadczony trener najwyraźniej znów trafił z Amerykanami – Trey Davis jest liderem łączącym prowadzenie gry ze zdobywaniem punktów, Cleveland Melvin również jest jednym z lepszych strzelców w lidze, w dodatku bardzo efektownie grającym, a Ben Richardson okazuje się świetnym obrońcą, potrafiącym rzucać (47.5%!) z dystansu.

Jak dotąd, broni się też polska rotacja MKS, o której mówiło się, że będzie tym razem słabsza. U trenera Winnickiego życiowy sezon gra Szymon Łukasiak; z każdym tygodniem lepiej (i efektownie) wygląda także Mathieu Wojciechowski, swoje szanse dostaje młody Jakub Kobel.

MKS Dąbrowa z bilansem 5-4 jest obecnie na 9. pozycji w tabeli i znów wymienia się go w gronie kandydatów do playoff.

PolskiKosz.pl trener miesiąca – Jacek Winnicki (MKS Dąbrowa Górnicza)

Honorowe wyróżnienia:

Tane Spasev (Legia) – bilans 3-1, w tym wygrana z Polskim Cukrem, zbudowanie jednej z najlepszych obron w lidze,

Artur Gronek (Polpharma) – bilans 2:2, efektowny styl zespołu i postępy młodych, polskich graczy.

redakcja PolskiKosz.pl

PolskiKosz.pl trener października – Dejan Mihevc (Polski Cukier) >>

To są buty LeBrona Jamesa – możesz w nich zagrać! >>