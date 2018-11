PolskiKosz trener października – Dejan Mihevc

Dwukrotnie wygrał z mistrzem Polski, w lidze ma bilans 4-0, mimo kłopotów z kontuzjami. Drugi sezon Dajana Mihevca w Toruniu zaczyna się bardzo obiecująco.

Do koszykarskiego nieba zabrakło wprawdzie awansu do Ligi Mistrzów, ale eliminacjach – choćby w dwumeczu z Estudiantes – zespół prowadzony przez Słoweńca pokazał się z naprawdę dobrej strony. W październiku zaś na polskich parkietach zgarnął wszystko, co było do zgarnięcia.

Polski Cukier dwukrotnie mierzył się w meczach o stawkę z Anwilem i dwukrotnie zaliczał wygrane według podobnego scenariusza. Potrafił zaangażowaniem odrobić straty z pierwszej połowy, zaskakując nowymi rozwiązaniami taktycznymi po przerwie. Dało to zwycięstwo w Superpucharze oraz czyste konto w PLK.

„Pierniki” nie zaliczyły potknięcia, chociaż przez cały miesiąc w Toruniu były problem z urazami – tylko w 1 ligowym spotkaniu wystąpił Bartosz Diduszko, teraz kontuzjowani są Aleksander Perka i Łukasz Wiśniewski, a Przemysław Karnowski na boisku, jeśli się w ogóle pojawia, to wciąż raczej w epizodach.

Dejan Mihevc dał się już jednak poznać, jako trener radzący sobie w alarmowych sytuacjach, gdy trzeba grać bardzo wąską rotacją. Przykład mieliśmy w ostatnim meczu we Włocławku (7 graczy do dyspozycji), ale także przecież w minionym sezonie, podczas wygranego przez Polski Cukier turnieju o Puchar Polski.

PolskiKosz.pl trener miesiąca – Dejan Mihevc (Polski Cukier Toruń)

Honorowe wyróżnienia:

Paweł Turkiewicz (GTK Gliwice) – dobre 2:2 w PLK i (poza konkursem) wygrane w Alpe Adria Cup,

Artur Gronek (Polpharma Starogard Gd.) – bardzo udane 3:1 w PLK i efektowny styl zespołu,

Przemysław Frasunkiewicz (Arka Gdynia) – perfekcyjne 4-0 w lidze, w tym także wygrana z Anwilem.

