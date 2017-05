Pomór w San Antonio – trzecia wygrana Warriors

Najpierw stracili Tony’ego Parkera, potem Kawhiego Leonarda, a teraz Davida Lee. Spurs walczyli, ale na rywalizację z Warriors są już za krótcy – Kevin Durant rzucił 33 punkty i poprowadził swój zespół do wygranej 120:108 w Teksasie.

Warriors prowadzą w serii 3-0, ich awans do finału NBA jest praktycznie przesądzony. Cztery wygrane Spurs byłyby cudem – właściwie byłoby nim ich każde zwycięstwo w tej rywalizacji.

W sobotę gospodarze zaczęli dobrze – nie zdeprymował ich zaskakujący początek JaVale McGee, który rzucił 11 punktów w 6 minut. Weterani z San Antonio (głównie Manu Ginobili, Patty Mills i Pau Gasol) grali dobrze, wspierali ich głębocy rezerwowi.

Ale jak pech, to pech – David Lee po swoich dwóch świetnych, skutecznych akcjach, doznał kontuzji lewego kolana i jeszcze w pierwszej kwarcie (33:29) udał się do szatni.

I w drugiej kwarcie Warriors odjechali – wygrali ją 35:32, a w strzelaninie po przerwie (36:33) utrzymali prowadzenie. W tej trzeciej kwarcie aż 19 ze swoich 33 punktów zdobył Kevin Durant, który momentami grał znakomicie. Spurs po prostu nie mogli go zatrzymać.

Warriors kontrolowali wynik do końca, poza Durantem nieźle spisali się Stephen Curry (21 punktów) oraz Klay Thompson (17). McGee rzucił ostatecznie 16 „oczek”, a Draymond Green miał 10 punktów, 7 zbiórek i 7 asyst.

Dla zdziesiątkowanych Spurs 21 „oczek” zdobył Ginobili, 18 dodał LaMarcus Aldridge.

Mecz nr 4 – we wtorek w San Antonio.