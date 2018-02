Ponad 5000 uczelni wyższych w USA sprawdzi Polki i Polaków!

Lato z HoopLife – jeden z najlepszych campów koszykarskich w Polsce dla młodzieży, nabiera nowego wymiaru. Organizatorzy przekażą profesjonalny scouting ponad 5000 szkołom wyższym w USA. – Na jeszcze większą skalę będziemy mogli pomagać zainteresowanym graczom, by dostawali się do szkół za Oceanem- mówi Aleksander Mrozik, główny organizator obozu.

HOOP LIFE SUMMER CAMP – zapisz się i odbierz koszulkę >>

Dla tych co nie wiedzą – Lato z HoopLife to camp koszykówki dla chłopców i dziewcząt w wieku 11-18+.

W odróżnieniu od zeszłego roku, campy nie odbędą się w Lublinie lecz w trzech różnych miastach:

Kraków 1-10 Lipca

Toruń 12-21 Lipca

Warszawa 23 Lipca – 1 Sierpnia

Trenerem prowadzącym campy będzie, nie kto inny jak dobrze znany już w Polsce, Donnie Arey.

Donnie Arey, który od 20 lat związany jest z ligą NBA i któremu na Campach NBA Cares i Jr. NBA na całym świecie asystowali i stale asystują największe gwiazdy najlepszej ligi świata, min Steph Curry, Anthony Davis, Lebron James.

Tylko w 2017 r. Donnie prowadził Select Camp Stephena Curry’ego oraz był asystentem Michaela Jordana na campie MJ Flight School w Kalifornii.. W przeszłości min. prowadził camp w „Białym Domu” – pt. Easter Roll.

Aby zapisać się na camp Lato z HoopLife z Donnie’im Areyem kliknij na link poniżej:

http://hooplifecamps.com/camps/campy-letnie/?lang=pl

Podczas Campu zawodnicy i zawodniczki zostaną podzieleni na grupy, które pozwolą wyrównać poziom rywalizacji.

Podział zawodniczek i zawodników :

1) 17+ lat chłopcy

2) 15-16 chłopcy + 17-18 dziewczynki

3) 11-14 chłopcy + 11-16 dziewczynki (Możliwość podziału na dodatkowe 2 grupy tej kategorii)

Pierwsze 20 osób, które zgłosi się do uczestnictwa otrzyma koszulkę pamiątkową Lata z HoopLife 2018.

Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma bluzę oraz plecak Lata z HoopLife marki IBRA Sport

Koszty udziału:

1990 zł – kwota z wyżywieniem i zameldowaniem.

1490 zł – kwota bez wyżywienia i zameldowania dla zawodników miejscowych.

Wyżywienie i zakwaterowanie w akademikach wyższych uczelni poszczególnych miast. Szczegółowe informacje odnośnie hal i miejsca już wkrótce.

Zapraszamy do kontaktu z organizatorami:

Aleksander Mrozik, tel. 502 41 40 62,

Paula Mrozik, tel. 731 999 179,

adres e-mail: aleksander.mrozik8@gmail.com

HOOP LIFE SUMMER CAMP – zapisz się i odbierz pamiątkową koszulkę >>

źródło: materiały promocyjne organizatorów