Poniedziałek jest codziennie – Horto Magiko w hali CRS!

Niezapomniane widowisko w Zielonej Górze i Luigi Lamonica w Ostrowie Wielkopolskim. Każdy kolejny mecz w playoff jest sukcesem!

Stal Ostrów Wlkp. – MKS Dąbrowa Górnicza 84:76

Pierwszym zwycięzcą okazał się Polsat, który nagle odkrył, że transmisję telewizyjną z – cudacznie oklejonej reklamami – salki gimnazjalnej można bez problemu przeprowadzić. Kilka tygodni po tym, gdy twierdził, że jest to absolutnie niemożliwe.

Drugim wygranym jest oczywiście nasz eksportowy arbiter Piotr Pastusiak, który potwierdził, że uznanie na korytarzach centrali FIBA po prostu musi iść w parze ze świetnym poziomem sędziowania. Wzorując się najwyraźniej na tak cenionych postaciach międzynarodowego światka, jak Luigi Lamonica, sprawił, że to nim skoncentrowała się uwaga kibiców, a nie jakiś tam koszykarzach. Oklaski!

Mecz był także niekwestionowanym sukcesem Laimonasa Chatkieviciusa, ponieważ dzielny litewski drwal wytrzymał niezwykłe 18 minut na parkiecie, bez konieczności przeprowadzania akcji reanimacyjnej, użycia respiratora i kroplówek. O nieobecnych mówić nie wypada, więc nie napiszemy, od kogo wcale nie jest dużo gorszy.

Stelmet Zielona Góra – Polpharma Starogard Gd. 82:71

W tym widowisku było wszystko, za co kochamy koszykówkę. Można to streścić dwoma słowami – entuzjazm i świeżość! Wypełniona po brzegi hala CRS, gorąca atmosfera stworzona przez kibiców, stuprocentowe zaangażowanie świetnie dysponowanego mistrza Polski i niepewność do samego końca, jakim wynikiem zakończy się to spotkanie.

Swoją drogą, faktycznie Polpharma – grając bez Milesa, Sajusa i połową Fliegera – traciła tylko 5 punktów do Stelmetu na 3:37 przed ostatnim gwizdkiem.

Dla licznych kibiców, którym zabrakło biletów na mecz, nagrodą była niezawodna transmisja Emocje.TV. Doskonały komentarz Macieja Szlachtowicza, świetna polszczyzna i nowatorska wiedza przekazywana telewidzom – zgodnie z ostrzeżeniem zapowiedzią, czekamy już na niedzielny występ tego utalentowanego redaktora!

Tomasz Sobiech, Michał Świderski

PS. Poniedziałkowa rubryka zyskuje coraz więcej zwolenników. Naszym Fanom dziękujemy za poparcie!

