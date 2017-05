Poniedziałek jest codziennie – Łowca Jeleni z Radomia

Miłość do adrenaliny tym razem zgubiła Rosę, a huk od przekłutego we Włocławku balonika od kilkunastu godzin niesie się przez Polskę. Sezon PLK wreszcie się rozpoczął!

Polski Cukier Toruń – Rosa Radom 105:98 (po dogr.)

Rosa jest jak alpiniści wspinający się na ośmiotysięczniki bez butli tlenowej i po zimowej ścianie. Jak hazardziści stawiający w kasynie cały majątek na „zero”, jak miłośnicy rosyjskiej ruletki. Najważniejsze, aby sobie życie utrudnić! Aby zapewnić ekstremalne emocje do samego końca. Bo jak inaczej określić radosne roztrwonienie 17 punktów przewagi i niepowtarzalnej szansy na zdobycie przewagi parkietu?

„Pierniki” na tablicach przez cały mecz masakrowały Rosę, więc logiczne było, że w najważniejszej akcji meczu piłkę na atakowanej tablicy zebrał ważący 35 kilogramów Ryan Harrow.

W trakcie transmisji przytoczono anegdotkę o tym, jakoby Amerykanin miał obiecać, że w razie przedłużenia z nim kontraktu, rozpocznie nawet ćwiczenia na siłowni. Podobno jest dalszy ciąg tego zobowiązania – jeśli klub zwiąże się z nim do roku 2024, Harrow zacznie również grać w obronie.

Ta dominacja Cukru na tablicach była też o tyle ciekawa, że Cheikh Mbodj prezentował się tak tragicznie, iż zaczęliśmy się zastanawiać, czy nie jest czasem słabszy od Maksyma Sanduła. A to już naprawdę niemało.

Anwil Włocławek – Energa Czarni Słupsk 72:82

Przede wszystkim, należy słuchać tego, co mówi Igor Milicić. Jeśli trener Anwilu kilkukrotnie powtarza, że jego zespół nie jest faworytem do mistrzostwo, to ewidentnie wie, co mówi!

Cały spokój i pewność siebie liderowi odebrało to, że Czarni przyjechali do Włocławka dopiero w dniu meczu. – Podróżować z noclegiem będziemy dopiero w półfinale lub finale – zapowiedział chłodnym głosem Mirosław Lisztwan. Dodał również, że poszerzenie rotacji do 8 zawodników też jest planowane dopiero na najważniejsze mecze sezonu – w następnych rundach.

Po takich okazjach jak ta, warto sięgnąć do najbardziej cenionych i obiektywnych źródeł, jak choćby Brzytwa. Nasz ulubiony cytat z czwartkowego wieczoru? „Na Anwil w tej lidze każdy podwójne się motywuje, tak jak na Legię w ekstraklasie”.

We Włocławku wszyscy byli zadowoleni – nagród, wyróżnień i statuetek odebrano tyle, że wynik spotkania, co zrozumiałe, zszedł na drugi plan. Jedynie James Washington, niepocieszony z powodu braku prezentów, przez cały mecz domagał się zakupienia mu nowego zegarka.

Nasza ulubiona obserwacja taktyczna? W barwach zespołu z Włocławka nie było ani jednego zawodnika zdolnego po przekazaniach minąć Davida Kravisha.

W trakcie meczu Anwil zdobył uznanie swoich kibiców sięgając do najlepszych, sprawdzonych wzorców, choćby z ubiegłorocznych, udanych pojedynków z Rosą. „Tym bardziej bronimy ulubioną strefą, im lepiej radzą sobie z nią rywale” – trudno nie szanować tego podejścia.

Tak samo, jak nie można nie docenić pomysłu, by Mateusz Bartosz spędzał na boisku niemal tyle samo czasu, co Josip Sobin. Teraz Polska!

