Poniedziałek, czyli piątek – mimozami jesień się zaczyna

Bohatersko przetrwaliśmy sezon ogórkowy. Lekko nie było, zdarzały się nawet tygodnie, gdy najgłośniejszym wydarzeniem było wręczenie klubom nowych piłek do gry i tabliczek trenerskich. Ale marudzić – to nie my!

W tych butach Stephen Curry zadziwia NBA >>

– Ostatnia kolejka tydzień przed początkiem rozgrywek?

– Inauguracja sezonu po ostatniej kolejce?

– Pierwsza kolejka rozgrywana po ostatniej?

Myślicie pewnie, że to poniedziałkowe żarty. Nie – to brawurowy terminarz PLK na sezon 2018/19 i specjalne zasady dla Stelmetu Zielona Góra.

*

– Dość agresji w koszykówce! – zdaje się mówić Anwil, który w swoim nowym logo umieścił wizerunek melancholijnego czworonoga. „Pies to prawdziwy przyjaciel człowieka. Poda łapkę, przytuli się, poliże w dłoń… Jako organizacja przyjazna środowisku, właśnie taki wizerunek psiaków chcemy promować. Zwłaszcza jesienią, która jak wiadomo, jest czasem refleksji i zadumy” – mówią we Włocławku.

*

W Sopocie szykowano fetę z okazji zakończenia kariery przez ikonę sopockiego klubu – Filipa Dylewicza. Już orkiestrę strażacką zamówiono, delegacje z zakładów pracy gotowe, czarno – żółta koszulka pod sufitem hali… Tak przynajmniej po cichu liczyli w Treflu – tylko sam Dylewicz postanowił kariery nie kończyć.

W efekcie doszło do tradycyjnej w światku koszykarskim, publicznej wymiany oświadczeń:

– „Bardzo, bardzo chcieliśmy, żebyś u nas zagrał. Ogromnie nam na tym zależało!”.

– „Ja też bardzo, bardzo chciałem zostać w Treflu. Byłem gotowy na mnóstwo ustępstw!”

Widywaliśmy bardziej ekscytujące korespondencje. I bardziej szczere też..

*

Nowi gracze szybko i z radością dostosowują się do metod treningowych w PLK. Od początku pobytu w Polsce, ich wielkim entuzjastą jest Josh Bostic, nowy gracz Arki Gdynia.

Whoever invented training camp….thank you! Thank you for making me hate sports for 10 days! 😂🤦🏽‍♂️ — Josh Bostic (@MrBoomBostic22) August 22, 2018



*

Choć nie wszyscy dostosowują się do egzotyki. Stan zdrowia Luisa Montero po jednorazowym obejrzeniu koncertu Ich Troje we Włocławku tak gwałtownie się pogorszył, że Anwil po natychmiastowych badaniach lekarskich był zmuszony rozwiązać kontrakt z Dominikaninem.

Ivan Almeida bywał bardziej muzykalny!

*

Dzielni pracownicy działów marketingu (tych istniejących), a niekiedy i całe sztaby, w pocie czoła wymyślają i próbują – wideo, grafiki, hasła, konkursy, akcje, wywiady, obrazy, nowe nazwy klubu, jakieś robaki w logotypach, cuda na kiju.

A potem na scenę wchodzi Rosa Radom, cała na biało – niebiesko i jednym tweetem zgarnia z Internetu zasięgi większe, niż 15 pozostałych klubów po wszystkich dotychczasowych sparingach. Tak się to robi, dzieciaczki!

Pierwszy mecz kontrolny, pomimo grania ze zdziesiątkowanym pierwszoligowcem, za nami. Ponad 40 punktów przewagi musiało wywrzeć wrażenie na koszykarskiej Polsce. Przed nami jednak wciąż dużo pracy, nie popadamy w hurraoptymizm. https://t.co/KBodzjrhr1 — ROSA Radom 🇵🇱️ (@ROSARadom) August 26, 2018

Tomasz Sobiech, Michał Świderski

W tych butach Stephen Curry zadziwia NBA >>