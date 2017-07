Poniedziałek, albo lipiec – gratulacje dla obu stron!

Aligatory na Florydzie, Anwil wytycza szlaki, a my odliczamy godziny do rozpoczęcia kolejnego sezonu PLK.

Eurobasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>

Z ostatniej chwili:

– jesteśmy coraz bliżej zapowiadanego projektu PLK 2.0. Sfinalizowano już ok. 80% potrzebnych działań,

– już niedługo być może dowiemy się, ile zespołów zagra w PLK w najbliższym sezonie,

– Trefl Sopot stawia na młodzież (i szuka silnego skrzydłowego),

– oficjalną wizytę Pana Prezesa Marka Lembrycha w Chińskiej Republice Ludowej uznano za udaną,

– najwyraźniej występują przejściowe kłopoty w komunikacji na linii PLK – Gliwice – Warszawa. Oba kluby mają grać w PLK, a tak Legia, jak i GTK, konsekwentnie budują składy na 1 ligę,

– największym szkodnikiem polskiej koszykówki dla wielu działaczy PZKosz stał się Marcin Gortat,

– kibice kilku klubów z czołówki PLK żyją w nieustannym strachu po pogłoskach o możliwości zatrudnienia Jarosława Trojana,

– prezes Adam Prabucki dotrzymał słowa i pomógł Czarnym Słupsk. Dokonał tego jednym posunięciem. Swoim odejściem.

Serwis wakacyjny:

– Informacja dla pp. Marcina Widomskiego i Mike’a Taylora: temperatura w Orlando i okolicach 33 stopnie (91 stopni Fahrenheita), wilgotność powietrza 85%, temperatura wody 26 stopni. Warunki do pływania idealne.

– Dariusz Szczubiał wykupił już swoje ulubione, dwutygodniowe wczasy w Egipcie na luty. “Nie mogę przecież planować urlopu na miesiące, w których pracuję” – wyjaśnia doświadczony szkoleniowiec AZS.

Czy będzie rewolucja w PLK?

Z dwoma ciekawymi wnioskami do ligi wystąpił Anwil. Pomysłodawcy apelują o podniesienie prestiżu poszczególnych etapów rozgrywek oraz przywrócenie przepisu o rzucie sędziowskim.

W pierwszym przypadku chodzi o to, by zostały należycie docenione te kluby, które najlepiej wypadają w rundzie zasadniczej. – Idealną nagrodą w takiej sytuacji byłby dyplom! – usłyszeliśmy we Włocławku.

Druga sprawa dotyczy likwidacji kontrowersyjnego przepisu o strzałce, na rzecz rzutów sędziowskich, wciąż przecież stosowanych w NBA – Strzałki w dzisiejszej koszykówce to już przeżytek i powinny z boisk zniknąć na dobre – ocenia Igor Milicić, trener Anwilu.

Tomasz Sobiech, Michał Świderski

