Poniedziałek w poniedziałek, a Hulk Hogan w Stelmecie

Zielona Góra szykuje się do WrestleManii, a w Ostrowie Wielkopolskim też mają Nemanję Jaramaza. I co na to wszystko powie Hubie Brown?

Stal Ostrów Wlkp. – MKS Dąbrowa Górnicza 81:75

Marc Carter w Stali w tym playoff pełni identyczną rolę, jak Nemanja Jaramaz od wielu tygodni w Anwilu. W ostatnich minutach meczów ratuje swoją, nieszczególnie grającą, drużynę z wielkich kłopotów rewelacyjnymi rzutami w końcówce.

Nic doświadczonemu Amerykaninowi, ani nawet reszcie Stalówki, nie ujmując – MKS w niedzielę zrobił też wiele, żeby pokonać się samemu. 25 gramów strat na pięćdziesiątkę Drażena Anzulovicia? Nie takich prezentów przy okrągłej okazji oczekiwał zapewne chorwacki trener.

Nie wiem jak ale jakos nam sie udalo przegrać ten wygrany mecz😡😡😡 https://t.co/j2cE4uzGXq — Vitaliy Kovalenko (@vitaliq15) May 7, 2017

Aaron Johnson 1/7 z gry, Tomasz Ochońko 1/6 z gry, Łukasz Majewski 1/7 z gry… Oto jak się wygrywa mecze w playoff!

Oglądając drugie spotkanie tej serii znów spostrzegliśmy, że Laimonas Chatkevičius radzi sobie naprawdę nieźle. Jak się okazuje, nie jest to spostrzeżenie mile widziane. Gdy po meczu nr 1 napisaliśmy, że nie jest dużo gorszy od reszty zespołu, oburzyli się… koledzy z drużyny.

Chyba nie jestem w typie jednego z redaktorów @polskikosz 😩😭 — Jakub Parzeński (@jparzenski) May 6, 2017

Fajnie, że MKS to zespół, który idzie w górę. Jednak nad team spirit w Dąbrowie to chyba można jeszcze trochę popracować.

Stelmet Zielona Góra – Polpharma Starogard Gd. 95:80

„Nie do twarzy ci w zielonym!”

„Twoja dziewczyna chodzi do kiepskiego fryzjera!”

„O kadrze możesz zapomnieć!”

Nie wiemy, co Jakub Schenk powiedział lub zrobił Karolowi Gruszeckiemu, ale musiało być to coś naprawdę grubego, skoro reakcja wyglądała tak:

OK, szanujemy kolejny bardzo dobry sezon „Gruchy” w Stelmecie, ale żeby aż tak się rozbijać?

W Zielonej Górze nie żałował sobie także Marcin Flieger, zawsze gotowy do rzutu z dystansu. Po 0/6 zza łuku w Game 1, w niedzielę podkręcił jeszcze śrubę zaliczając efektowne 0/8. John Starks ukradkiem ociera łzę wzruszenia Dardanowi Berishy, a my trzymamy kciuki, aby może udało się trafić jakąś trójkę na własnym parkiecie – zanim licznik pudeł z rzędu dobije do 30.

Ponieważ emocji w meczu nr 2 było jeszcze więcej niż w meczu nr 1, widowisko telewidzom próbował ratować nasz polsatowski Hubie Brown, czyli Grzegorz Chodkiewicz. Niektóre teorie cenione trenera, np. Schenk do NBA, Matczak do 1 ligi (albo odwrotnie, sens w sumie podobny…) zasługują na nominację do honorowego komitetu redakcyjnego „poniedziałkowej” rubryki. Gratulujemy!

Tomasz Sobiech, Michał Świderski

