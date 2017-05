Poniedziałek (prawie) codziennie, a Kombi w Starogardzie

Lublin na ustach całej Europy, James Florence nie zawodzi wiernych fanów, a Drażen Anzulović nie pracuje po pięćdziesiątce. Latający cyrk #plkpl nie zwalnia tempa.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

Najważniejsza koszykarska informacja ostatnich tygodni, a może i miesięcy – Marek Lembrych został ponownie prezesem Lubelskiego Związku Koszykówki!

.

.

.

.

Przejdźmy do mniej istotnych wydarzeń sportowych:

MKS Dąbrowa Górnicza – Stal Ostrów Wlkp. 76:85

Na meczu tej rangi zjawić się musiał oczywiście trener Mike Taylor, który w Dąbrowie przyglądał się obiecującym kandydatom do gry w reprezentacji Polski. Jak nieoficjalnie dowiedziała się redakcja „Poniedziałku”, nasz szkoleniowiec obserwował w tym kontekście m.in. Łukasza Majewskiego, Kamila Chanasa, Przemysława Szymańskiego i Tomasza Ochońkę. Wnioski okazały się ekscytujące.

Trener Drażen Anzulović na pożegnanie z malowniczą Dąbrową potwierdził jeszcze swoją taktyką w obronie, że na boisku najważniejsza jest konsekwencja. „Skoro od początku nie kryliśmy Marca Cartera w decydujących momentach spotkań, to dlaczego mielibyśmy zacząć go kryć w meczu o wszystko?”

Aaron Johnson zbiera więcej piłek od Shawna Kinga. It’s over. Nic więcej o Stali nie da się już napisać.

Polpharma Starogard Gd. – Stelmet Zielona Góra 65:63

– Sami na siebie sprowadziliśmy kłopoty, wygranie serii przy wyniku 1:2 może kosztować nas bardzo wiele sił. To nauczka na przyszłość. W półfinale zrobimy wszystko, by wygrać choć jedno spotkanie na wyjeździe – tonował po meczu nastroje trener Mindaugas Budzinauskas.

Żadnych ograniczeń nie miał za to rzecz jasna Tomasz Jankowski, który dzień wcześniej podbił koszykarską publiczność komentarzem ze Słupska, a tym razem przeprowadził rozmowę z Marcinem Fliegerem w trakcie trwania ostatniej minuty meczu.



Na fali sukcesu „Jankes” chce pójść jeszcze dalej i już zapowiada wywiad – rzekę z zawodnikiem biegnącym do kontry.

Starogard to piękne miasto, a i pogoda ostatnio dopisuje. Nie dziwi nas chęć Artura Gronka, aby zostać tam jeszcze przynajmniej na kilka dni. Inaczej nie da się bowiem wytłumaczyć oddania najważniejszej akcji meczu Jamesowi Florence’owi, który w tym meczu zaliczał solidne 0/7 z gry i 4 straty.

Wyrzuci w aut? Popełni faul ofensywny? Może niedolot? Strata i przewinienie technicznie? – zastanawialiśmy się w jaki sposób Amerykanin rozegra kluczowe posiadanie, gdy gotowy do ataku efektownie kozłował sobie w miejscu.

Wybrał przewinienie w ataku. Szanujemy!

– Koszykówka jest jak życie. Jeżeli masz coś w rękach, ale nie przytulisz tego wystarczająco mocno, to ktoś ci to zabierze – powiedział po meczu swoim koszykarzom trener Gronek. Święte słowa. Jeśli Stelmet nagle nie zacznie grać lepiej, to już niedługo w Zielonej Górze bardzo przyda się ktoś do mocniejszego przytulenia. I otarcia łez.

Tomasz Sobiech, Michał Świderski

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>