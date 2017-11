Poniedziałek, albo wtorek – postanowienia noworoczne

Z całego kraju płyną wyrazy solidarności z brawurowym gestem Filipa Dylewicza, który po 15 sezonach gry w ekstraklasie postanowił zacząć dbać o siebie. Okazuje się, że to nie koniec zmian!

W takich butach grają gwiazdy NBA – możesz grać i Ty! >>

Filip Dylewicz w rozmowie z serwisem Sportowe Fakty, że w wieku 37 lat zdecydował się prowadzić zdrowy tryb życia, co szybko przełożyło się na jego sportową formę. Za przykładem obiecującego gracza Trefla Sopot postanowili pójść inni – zebraliśmy najważniejsze deklaracje z kilku ostatnich dni.

– Odważny trener nie boi się eksperymentów. W trakcie zajęć z zespołem będę wprowadzał również elementy gry w obronie! – zapowiedział Dariusz Szczubiał, szkoleniowiec AZS Koszalin.

– Nie należy mylić basketu ze skokami narciarskimi. Postanowiliśmy wycofać wuwuzele z koszykarskich hal – oświadczyli przedstawiciele Klubu Kibica Anwilu Włocławek.

– W związku z rosnącym zapotrzebowaniem mediów i krążącymi legendami, może faktycznie zaczniemy stawiać na młodzież? – nie wyklucza Asseco Gdynia.

– Przymierzamy się do dwóch, całkowicie nowatorskich, rozwiązań: parzystej liczby drużyn w ekstraklasie oraz sensownego terminarza – komunikuje PLK, przy okazji zdradzając plan całkowitej rezygnacji z prowadzenia statystyk. „Ten pomysł już się wypalił” – słyszymy z ul. Ciołka.

– Liga staje się coraz mocniejsza, gracze muszą się rozwijać. Postanowiłem na treningach ćwiczyć również rzuty za 3 punkty – ujawnił Tomasz Śnieg z Polskiego Cukru Toruń.

– Debata publiczna coraz częściej przenosi się do social media. Zadbajmy razem o savoire–vivre na Twitterze, szczególnie wobec byłych zawodników naszych klubów i przybyszów z Bałkanów – apelują Michał Szpak i Janusz Jasiński, przedstawiciele Stelmetu Zielona Góra.

– I nie blokujmy już nikogo więcej! – dodaje Rosa Radom.

– Profesjonalna liga, to przejrzyste kluby. Wspólnie zadbamy o porządek w papierach i brak zaległości – zobowiązują się Czarni Słupsk.

– Wraz z początkiem listopada zdecydowaliśmy się rozpocząć budowę składu na poziomie PLK – poinformowała Legia Warszawa, a jej kibice nie wykluczają, że podczas meczów zaczną się interesować również koszykówką.

– Rolą dziennikarza powinna być dbałość o piękną polszczyznę. Jaki jest sens stosowania zapożyczeń, albo wymyślania nowych wyrazów? – zastanawia się Wojciech Michałowicz.

– Sędziowie swoimi błędami przestaną krzywdzić kluby i koszykarzy. Od teraz żaden arbiter zawodnikowi już w drogę nie wejdzie – zapowiada Grzegorz Bachański, prezes PZKosz, który jednocześnie kategorycznie opowiedział się przeciwko łączeniu stanowisk w związkach sportowych.

Tomasz Sobiech, Michał Świderski

PLK, NBA – obstawiaj na UNIBET i wygrywaj kasę! >>