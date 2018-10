Ponitka błyszczy w pucharach – co za akcje Polaka! (WIDEO)

To już druga wygrana reprezentanta Polski i jego Lokomotiwu w EuroCup – rosyjska drużyna pokonała Limoges 82:64. Mateusz Ponitka popisywał się efektownymi akcjami w swoim stylu.

Lokomotiw Kuban Krasnodar, po wygranej na inaugurację z Arką w Gdyni, tym razem bardzo pewnie pokonał francuskie Limoges, wyraźnie prowadząc przez cały mecz. W pierwszej piątce rosyjskiego zespołu zagrał Mateusz Ponitka, który spędził na boisku prawie 23 minuty i pokazał, jak bardzo wszechstronnym jest zawodnikiem.

Polak w meczu zanotował 10 punktów (4/5 z gry), 4 zbiórki i 4 asysty. Przynajmniej kilka razy zachwycił też publiczność i komentatorów bardzo efektywnymi akcjami, kończonymi nad obręczą. Znajdziecie je na 2 filmikach poniżej, warto!

