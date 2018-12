Ponitka błyszczy w pucharach – doskonały mecz z Cedevitą (WIDEO)

To jeden z najlepszych występów reprezentanta Polski od przeprowadzki do Krasnodaru. Mateusz Ponitka zanotował 17 punktów i 8 zbiórek, a jego Lokomotiw Kubań pokonał Cedevitę Zagrzeb 80:76 w ramach rozgrywek EuroCup.

Trwa doskonała passa rosyjskiego zespołu, który jest uznawany za jednego z faworytów do wygrania całych rozgrywek EuroCup. Lokomotiw wygrał swoje 4. spotkanie z rzędu i z bilansem 8-1 jest liderem grupy, w której występuje m.in. także Arka Gdynia. Zwycięstwo z silnym chorwackim rywalem (bilans 5-4 i także pewne już wyjście z grupy) było możliwe przede wszystkim dzięki dobrej obronie.

Lokomotiw wygrał jednak także, bo świetnie zagrał Mateusz Ponitka. Polak w minionych tygodniach, po zmianach w sztabie trenerskim, nie był tak ważnym elementem zespołu, dorzucając zwykle po kilka punktów. W środę wieczorem pokazał jednak, na co go stać.

W ponad 27 minut na parkiecie Mateusz zanotował 17 punktów i 8 zbiórek, trafił 5 z 7 rzutów z gry oraz 6/8 wolnych. Dodał asystę i przechwyt, uzbierał 24 punkty rankingowe, najwięcej w drużynie z Krasnodaru. Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

Już w przyszłym tygodniu Ponitkę i jego bardzo silną drużynę zobaczymy w Polsce – w sobotę, 22 grudnia Lokomotiw w Zielonej Górze zagra ze Stelmetem w ramach rosyjskiej ligi VTB. Tymczasem zobaczcie efektowne zagrania Mateusza z meczu z Cedevitą!

