Ponitka, Bost z Loganem lub 13-1 – z kim zagra Stelmet?

Broniący trofeum Iberostar Teneryfa, najlepsze póki co w Lidze Mistrzów Monaco lub Strasbourg z Dee Bostem i Davidem Loganem na obwodzie – to potencjalni rywale Stelmetu Enei w 1/8 finału. Losowanie – 14 lutego.

Doskonałe buty Nike Zoom KD 10 Black/White – już dostępne! >>

Rzutem na taśmę, ale też z pomocą Telekomu Baskets Bonn, mistrzowie Polski awansowali do fazy pucharowej, w której znalazło się 16 z 32 drużyn Ligi Mistrzów. Z bilansem 6-8 zielonogórzanie są najsłabszym zespołem z tego grona, a jako drużyna z czwartego miejsca zostaną dolosowani do jednego ze zwycięzców z grup A, B lub C.

Losowanie odbędzie się 14 lutego, dwumecz 1/8 finału zaplanowano na 6/7 i 13/14 marca. Stelmet w żadnej parze nie będzie faworytem, a może trafić na:

– AS Monaco: zespół, który miał najlepszy bilans w całych rozgrywkach, świetne 13-1. Jedyna porażka przytrafiła się w środę, w ostatniej kolejce, 77:84 na wyjeździe z drugim najlepszym w grupie A Pinarem Karsiyaka. Monaco miało najlepszą obronę w całej Lidze Mistrzów (DRtg na poziomie 91,7), czwarty najlepszy atak (ORtg 117,7), świetnie zbierało i zdobywało średnio aż 85,0 punktu (lepszy był tylko Pinar Karsiyaka – o 0,1 pkt.). W lidze francuskiej Monaco zajmuje pierwsze miejsce z bilansem 14-5, a jego czołowymi graczami są bośniacki środkowy Elmedin Kikanović, podkoszowy Christopher Evans, rozgrywający Gerald Robinson i francuski skrzydłowy Amara Sy – każdy z nich zdobywa średnio ponad 12 punktów na mecz.

– Iberostar Teneryfa: obrońca tytułu, drużyna, w której gra Mateusz Ponitka. Iberostar w grupie B miał bilans 12-2, przegrywał tylko z łotewskim Ventspils (72:73 na wyjeździe i 65:71 u siebie). Hiszpanie zajmują obecnie ósme miejsce w lidze ACB (11-8), a w Lidze Mistrzów wyróżniali się obroną (DRtg na poziomie 94,3 to drugi najlepszy wynik po Monaco), zbiórkami (najlepsze 56,3 proc. zebranych piłek), skutecznością za trzy (40,9 proc. to trzeci rezultat) i efektywnością ataku (118,2 punktu na 100 posiadań to także trzecie miejsce w LM). 13,9 punktu oraz 6,6 zbiórki zdobywa dla nich środkowy Mike Tobey, Ponitka jest drugim strzelcem ze średnią 10,9.

– SIG Strasbourg: zaskakujący zwycięzca szalenie wyrównanej grupy C. Francuzi mieli bilans 9-5, podczas gdy szósty Umana Reyer Wenecja niemal tak samo dobre 8-6. Strasbourg na finiszu wyprzedził Banvit wygrywając w Bandirmie aż 80:63 w ostatniej kolejce. SIG jest etatowym wicemistrzem Francji, przegrywa finały co roku, od 2013. Dwa lata temu grał w finale EuroCup, miał w składzie m.in. Mardy’ego Collinsa czy młodziutkiego Franka Ntilikinę, ale przegrał dwumecz z Galatasaray. W lidze francuskiej SIG jest obecnie trzeci z bilansem 13-6, a w Lidze Mistrzów jego liderami są doskonale znani z PLK Dee Bost (14,5 punktu oraz 5,2 asysty), David Logan (13,3) czy kolejny dynamiczny obwodowy Zack Wright.

Którego rywala chciałbyś dla Stelmetu w 1/8 finału Ligi Mistrzów? #plkpl — PolskiKosz.pl (@polskikosz) February 7, 2018