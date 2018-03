Ponitka i Iberostar blisko awansu w Lidze Mistrzów

Zespół Polaka wygrał na wyjeździe w hiszpańskich derby z UCAM Murcia 71:66. Mateusz Ponitka tym razem zdobył 8 punków.

Obrońcy tytułu w Lidze Mistrzów są w bardzo dobrej pozycji wyjściowej przed rewanżem w 1/8 finału. W pierwszym spotkaniu zmierzyli się także Murcią, z którą na co dzień także rywalizują o awans do playoff w rozgrywkach ACB. Spotkanie było wyrównane, ale ostatecznie wygrali goście z Teneryfy.

Mateusz Ponitka zagrał przez niecałe 19 minut, tradycyjnie wyszedł na boisko w pierwszej piątce. Zdobył 8 punktów, trafiając 2/3 z gry i 4/4 z rzutów wolnych. Dodał 4 zbiórki i 2 asysty. Statystyki z meczu TUTAJ >>

Jeśli Iberostar wyeliminuje Murcię, w następnej rundzie zagra ze zwycięzcą pary PAOK Saloniki – Pinar Karsiyaka. Przypomnijmy, że we wtorek, Stelmet w pierwszym spotkaniu na własnym parkiecie minimalnie uległ AS Monaco 82:84. Na wygranego z tej pary raczej będzie czekał Banvit, który wygrał swój pierwszy mecz na wyjeździe.

Komplet par pierwszych meczów 1/8 Champions League:

Stelmet Zielona Góra – AS Monaco 82:84

UCAM Murcia – Iberostar Teneryfa 66:71

PAOK Saloniki – Pinar Karsiyaka 74:68

Neptunas Kłajpeda – Strasbourg 73:68

AEK Ateny – Nymburk 88:98

EWE Oldenburg – MHP Ludwigsburg 63:88

Nanterre – Banvit 66:74

Bayreuth – Besiktas 81:76

